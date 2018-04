AprÃ¨s la Ghouta, la province de Deraa prochain objectif du rÃ©gime

La chute de la Ghouta orientale, aux portes de Damas, ouvre la voie à un redéploiement des ressources militaires du régime syrien qui pourrait maintenant prendre pour cible la province méridionale de Deraa, un des derniers foyers de la rébellion.

Après avoir rĂ©sistĂ© cinq annĂ©es au siège le plus long du conflit, la Ghouta a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e officiellement « nettoyĂ©e » samedi soir, Ă l’issue d’une offensive lancĂ©e le 18 fĂ©vrier par le rĂ©gime et durant laquelle plus de 1.700 civils ont Ă©tĂ© tuĂ©s, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Cette reconquĂŞte Ă©tait cruciale pour le rĂ©gime qui en avait fait son principal objectif depuis le dĂ©but d’annĂ©e.

Elle met d’abord fin aux tirs meurtriers d’obus et de roquettes rebelles sur la capitale. Mais elle permet Ă©galement au prĂ©sident Assad, qui a renversĂ© depuis 2015 une situation militaire dĂ©favorable grâce au soutien des Russes et des Iraniens, de contrĂ´ler dĂ©sormais plus de de la moitiĂ© de la Syrie, oĂą vivent les deux tiers de la population.

Le régime va-t-il en profiter pour tenter de liquider les dernières poches qui échappent à son contrôle à Damas et autour?

Le quotidien prorĂ©gime Al-Watan juge que la prioritĂ© pourrait ĂŞtre de « rĂ©gler dĂ©finitivement la question du sud de la capitale », notamment dans le camp de rĂ©fugiĂ©s palestiniens de Yarmouk, oĂą subsiste un rĂ©duit dominĂ© par le groupe Etat islamique (EI).

Pour de nombreux experts, la prochaine cible pourrait toutefois ĂŞtre la province de Deraa, un des berceaux de la contestation anti-Assad en 2011.

– Commerce transfrontalier –

Proche de la Jordanie et du Golan annexĂ© par IsraĂ«l, la province est morcelĂ©e entre diffĂ©rents groupes rebelles, qui en contrĂ´lent près de 70%, les forces du rĂ©gime et l’EI, qui y maintient une moindre prĂ©sence.

« La libĂ©ration de la Ghouta orientale signifie la fin de la menace contre Damas. Il serait logique que le gouvernement syrien redĂ©ploie ses forces dans le Sud, pour en finir avec la situation Ă Deraa », juge Bassam Abou Abdallah, directeur du Centre de Damas pour les Ă©tudes stratĂ©giques.

Selon lui, le rĂ©gime y mettra en oeuvre une tactique similaire de « pression militaire pour parvenir Ă un règlement ».

Dans la Ghouta, comme ailleurs auparavant, le pouvoir syrien et son alliĂ© russe ont associĂ© bombardements intensifs et combats au sol, avant d’entamer des nĂ©gociations sĂ©parĂ©es avec les diffĂ©rents groupes rebelles, Ă©crasĂ©s par le dĂ©luge de feu.

Julien ThĂ©ron, spĂ©cialiste du conflit syrien, rappelle que « le rĂ©gime s’est longtemps focalisĂ© sur Deraa en essayant de percer la zone rebelle jusqu’Ă la ville » Ă©ponyme, dont des quartiers sont tenus par les insurgĂ©s et d’autres par l’armĂ©e.

Pour cet analyste, le contrĂ´le par les rebelles de la frontière sud « entache l’image du rĂ©gime redevenu maĂ®tre de son territoire ».

Et la reprise du commerce terrestre avec la Jordanie, notamment via le poste frontalier de Nassib, représenterait un apport financier précieux pour Damas.

– Deraa avant Idleb ? –

Mais ces zones dans le sud de la Syrie sont « particulièrement sensibles », prĂ©vient Sam Heller, analyste Ă l’International Crisis Group.

« Elles sont situĂ©es entre Damas et les frontières jordanienne et israĂ©lienne, et toute action militaire pourrait avoir des effets sur la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure de ces trois pays », dit-il.

Dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec la Turquie, une autre province, celle d’Idleb, Ă©chappe encore quasi intĂ©gralement au rĂ©gime.

Elle est dans sa grande majoritĂ© contrĂ´lĂ©e par l’organisation jihadiste Hayat Tahrir al-Cham, dominĂ©e par l’ex-branche syrienne d’Al-QaĂŻda et engagĂ©e dans des luttes intestines avec des groupes islamistes.

Mais Idleb « n’est pas dans le collimateur de Damas jusqu’Ă nouvel ordre, car elle fait l’objet de calculs davantage gĂ©opolitiques que militaires », assure M. Heller.

« Le destin d’Idleb est liĂ© Ă ce qui se trame en coulisses entre la Turquie (qui soutient l’opposition, ndlr) et la Russie », souligne-t-il.

C’est dans cette province, qui compterait 2,5 millions d’habitants dont plus d’un million de dĂ©placĂ©s, que le rĂ©gime envoie quasi systĂ©matiquement les combattants et leurs familles Ă©vacuĂ©s de zones reconquises aux rebelles.

Difficile en tout cas d’envisager une offensive simultanĂ©e contre Idleb au nord et Deraa au sud.

« Cela nĂ©cessiterait la mobilisation de forces impressionnantes alors que le rĂ©gime a dĂ» user de ses plus importantes forces juste pour reprendre la Ghouta », d’une superficie bien plus modeste, estime M. ThĂ©ron.