Après l’éruption du Stromboli, l’île se réveille sous les cendres

Le petit village de Ginostra, au pied du Stromboli, s’est réveillé sous les cendres et quasi-vide jeudi, au lendemain de la spectaculaire éruption du volcan, qui a tué un randonneur de 35 ans.

Seules quelques fumées s’échappaient du volcan, au lendemain des deux énormes explosions qui avaient projeté un panache de fumée à 2 km de haut mercredi après-midi.

Dans les airs, des avions Canadair continuaient de larguer de l’eau pour finir d’éteindre les différents incendies déclenchés par les projections de lave et de pierres brûlantes.

Depuis l’éruption, « on a fait 320 largages et on continue », a expliqué Giovanni Giacoppo, responsable des garde-forestiers qui coordonne leur ballet depuis le sol.

Non loin de lui, des pompiers tentaient de déblayer l’épaisse couche de cendres qui recouvre Ginostra et ses alentours.

Scientifiques et résidents assurent que le volcan a retrouvé son calme et qu’une nouvelle éruption après les deux explosions, sans être totalement exclue, n’était pas dans les habitudes du Stromboli.

Mercredi soir, environ 70 personnes ont été évacués de Ginostra, la commune la plus touchée sur le versant sud-ouest du volcan, et un total d’un millier de touristes ont pris d’assaut les cinq vedettes assurant la liaison avec la côte calabraise dans la soirée.

Certains sont partis dans la panique, abandonnant sur l’île leurs papiers et bagages.

« C’était comme être en enfer, avec une pluie de feu qui tombait du ciel », a raconté à la presse le prêtre de l’île, Giovanni Longo. Les gens se sont barricadés dans les maisons ou jetés à la mer. Jeudi, les secouristes ont déconseillé de se jeter à l’eau, compte tenu des petits tsunamis que certaines éruptions avaient provoquées par le passé.

Outre plusieurs blessés légers, l’éruption a fait un mort, Massimo Imbesi, un Sicilien de 35 ans passionné de photographie qui était parti en randonnée sur le volcan, en compagnie d’un jeune Brésilien rencontré le jour même.

Selon les secouristes, il a probablement été piégé par les chutes de pierres et été asphyxié par les gaz. Le jeune Brésilien a en revanche survécu, déshydraté et sous le choc.

L’île volcanique de Stromboli, d’une superficie de 12,6 km2 et qui compte environ 500 habitants, attire chaque année de nombreux touristes dès le début du printemps.

Selon l’Institut national italien de géophysique (INVG), les deux énormes explosions se sont produites mercredi sur le versant centre-sud du cratère du volcan autour de 16H46 (14H46 GMT). Elles ont été précédées de coulées de lave.