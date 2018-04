AprÃ¨s les pierres, le cerf-volant comme arme de la contestation palestinienne

Après les pierres et les cocktails Molotov, les Palestiniens protestant massivement dans la bande de Gaza ont trouvĂ© avec les cerfs-volants un nouveau moyen de fortune pour tenter d’atteindre les soldats israĂ©liens de l’autre cĂ´tĂ© de l’hermĂ©tique frontière.

Au quatrième vendredi de mobilisation, des dizaines de ces cerfs-volants ont été lancés pour porter haut dans le ciel les couleurs noire, blanche, verte et rouge du drapeau palestinien, et, dans certains cas, essayer de faire retomber des engins incendiaires sur Israël et ses soldats.

Les Palestiniens ont accrochĂ© un message Ă leurs dĂ©risoires aĂ©ronefs: « Sionistes: vous n’avez rien Ă faire en Palestine. Retournez d’oĂą vous venez ».

« Nous voulons faire en sorte que l’ennemi se sente en permanence en Ă©tat d’urgence », expliquait jeudi soir Morad, un jeune qui participait avec d’autres adolescents Ă la confection de ces cerfs-volants.

Sous un olivier, Ă quelques centaines de mètres de la barrière de sĂ©curitĂ© lourdement gardĂ©e par les soldats israĂ©liens, ces adolescents s’affairent autour de papiers de couleur et de bouteilles en plastique vides. De leur mains naĂ®t un cerf-volant auquel ils attachent une bouteille prĂ©alablement remplie de combustible.

Puis ils marchent vers la frontière.

LĂ , Ă distance assez sĂ»re pour ne pas se faire tirer dessus, ils enflamment la bouteille et lâchent le cerf-volant. Une fois qu’il est dans les airs, ils le libèrent du fil qui le retient et le suivent du regard passer au-dessus de la frontière et retomber dans un jaillissement de flammes.

Les cerfs-volants sont en passe de devenir l’un des emblèmes de la « marche du retour », le mouvement lancĂ© le 30 mars Ă Gaza pour revendiquer le droit des Palestiniens Ă retourner sur les terres dont ils ont Ă©tĂ© chassĂ©s ou qu’ils ont fuies Ă la crĂ©ation d’IsraĂ«l en 1948. Il s’agit aussi de secouer le blocus qu’IsraĂ«l impose depuis plus de dix ans pour contenir le mouvement islamiste Hamas qui dirige le territoire.

Depuis le 30 mars, des dizaines de milliers de Palestiniens se sont massés à quelques centaines de mètres de la frontière israélienne. Certains se détachent pour aller lancer des cailloux et des engins incendiaires ou faire rouler des pneus enflammés en direction des soldats.

Ceux qui s’approchent trop près risquent leur vie sous le feu des tireurs israĂ©liens. IsraĂ«l assure que ses forces ne tirent que lorsque c’est nĂ©cessaire, mais a prĂ©venu qu’il ne laisserait personne forcer la barrière ou menacer ses soldats.

– RĂ©fĂ©rence aĂ©ronautique –

Depuis le 30 mars, 36 Palestiniens ont été tués et des centaines blessés dans les violences, selon les autorités à Gaza.

L’armĂ©e israĂ©lienne n’a relevĂ© aucune victime. Les groupes palestiniens qui soutiennent la mobilisation, Ă commencer par le Hamas qu’IsraĂ«l accuse d’ĂŞtre derrière le mouvement, n’ont pas sorti les armes. Les lanceurs de pierre sont tenus Ă trop grande distance pour reprĂ©senter un rĂ©el danger pour les soldats.

Les cerfs-volants permettent d’atteindre IsraĂ«l sans s’exposer, explique Morad qui refuse de divulguer son nom.

Les manifestations culminent le vendredi, jour de prière et de repos hebdomadaire Ă Gaza. Les rĂ©seaux sociaux commencent Ă faire rĂ©fĂ©rence au « vendredi des cerfs-volants ».

Un dessin humoristique circule montrant un cerf-volant lançant des flammes vers un soldat israĂ©lien. Son titre: « le F-16 palestinien », en rĂ©fĂ©rence Ă l’avion de guerre.

Au dĂ©but de la protestation, quelques cerfs-volants seulement s’Ă©levaient dans le ciel. Progressivement, ils se font plus nombreux et un certain nombre ont Ă©tĂ© Ă©quipĂ©s de substances incendiaires, voire d’engins explosifs selon l’armĂ©e israĂ©lienne.

Celle-ci a laissĂ© entendre dans un message Ă l’AFP qu’elle traitait ces procĂ©dĂ©s comme les autres et « agirait contre quiconque s’en prend Ă la sĂ©curitĂ© d’IsraĂ«l ».

Les cerfs-volants qui ont atteint IsraĂ«l n’ont guère causĂ© de dommage, en dehors de quelques cultures calcinĂ©es.

« Nous avons eu quelques incidents du genre. Nous intervenons comme sur n’importe quel incendie », dit le porte-parole des pompiers israĂ©liens.

Etant donnĂ© l’asymĂ©trie des moyens dans cette confrontation, c’est dĂ©jĂ un dĂ©but jugent les jeunes Palestiniens. « Des rĂ©coltes incendiĂ©es, cela peut reprĂ©senter des millions de shekels perdus par l’ennemi », dit Morad.