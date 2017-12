Depuis son lit d’hĂ´pital, l’ex-prĂ©sident pĂ©ruvien Alberto Fujimori a demandĂ© « pardon » pour les actes commis par son gouvernement (1990-2000), après la grâce controversĂ©e que lui a accordĂ©e le chef de l’Etat Pedro Pablo Kuczynski.

« Je reconnais que j’ai (…) déçu une partie de mes compatriotes. Je leur demande pardon du fond du coeur », a dĂ©clarĂ© mardi M. Fujimori, 79 ans, dans une vidĂ©o publiĂ©e sur Facebook.

CondamnĂ© Ă 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l’humanitĂ©, l’ancien homme fort du PĂ©rou, visiblement mal en point, est filmĂ© sur son lit d’hĂ´pital, blouse blanche et mains jointes sur le ventre, s’exprimant lentement et entourĂ© d’appareils mĂ©dicaux.

Dimanche, Pedro Pablo Kuczynski lui a accordĂ© une grâce « humanitaire », alors qu’il s’Ă©tait engagĂ© durant sa campagne Ă©lectorale de 2016 Ă ne pas le libĂ©rer.

Cette dĂ©cision a provoquĂ© une crise politique alors que le prĂ©sident venait jeudi d’Ă©viter une destitution par le Parlement, après avoir reçu le soutien d’une partie du mouvement politique fondĂ© par M. Fujimori, qui fait pourtant partie de l’opposition.

Encore traumatisĂ©s par les abus commis dans les annĂ©es 90, plus de 5.000 PĂ©ruviens ont manifestĂ© lundi soir Ă Lima contre cette grâce, exigeant la dĂ©mission de « PPK » (acronyme et surnom de Pedro Pablo Kuczynski), qu’ils accusent d’avoir nĂ©gociĂ© politiquement cette mesure.

Il s’en est aussitĂ´t dĂ©fendu: « nous ne devons pas permettre qu’Alberto Fujimori meure en prison, car la justice, ce n’est pas la vengeance », a-t-il dĂ©clarĂ© dans un message Ă la nation lundi soir.

« Cela a été la décision la plus difficile à prendre de ma vie », a assuré le président de centre droit, lui aussi âgé de 79 ans.

PrĂ©sident de 1990 Ă 2000, Alberto Fujimori, d’origine japonaise, purgeait depuis 2005 une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l’humanitĂ© pour avoir commanditĂ© l’assassinat de 25 personnes aux mains d’un escadron de la mort durant la guerre contre les guĂ©rilleros du Sentier lumineux (extrĂŞme gauche maoĂŻste).

HospitalisĂ© samedi pour arythmie et tension artĂ©rielle basse, il a quittĂ© les soins intensifs mardi. « Il y a une Ă©volution favorable, il n’est pas soignĂ©, il n’est pas totalement rĂ©tabli. Il ne peut pas encore sortir » de l’hĂ´pital, a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP son mĂ©decin, Alejandro Aguinaga.

– Guzman malade lui aussi –

Disant avoir Ă©tĂ© « surpris » par l’annonce de sa grâce, M. Fujimori a dĂ©clarĂ© mardi avoir ressenti « un mĂ©lange de sentiments de grande joie et de chagrin ».

Sa fille Keiko Fujimori, dĂ©faite de justesse face Ă M. Kuczynski en 2016 et Ă l’origine de la motion dĂ©posĂ©e pour le destituer, a saluĂ© « un grand jour pour ma famille et pour le fujimorisme. Enfin mon père est libre ».

L’avocat du chef de la guĂ©rilla du Sentier Lumineux, Abimael Guzman, âgĂ© de 83 ans, en a profitĂ© pour demander mardi la libĂ©ration de son client, condamnĂ© Ă la perpĂ©tuitĂ© pour terrorisme. « Lui aussi a Ă©tĂ© condamnĂ© pour des faits de guerre interne et est malade », a justifiĂ© auprès de l’AFP Me Alfredo Crespo.

« Si vous, M. le prĂ©sident, graciez Fujimori sans suivre la procĂ©dure et sans l’avis d’une commission mĂ©dicale impartiale, alors vous dĂ©tournez cette procĂ©dure et vous piĂ©tinez le droit Ă la justice des proches » des victimes, a rĂ©agi Gisela Ortiz, sĹ“ur d’une victime de l’escadron de la mort, sur Twitter.

JosĂ© Miguel Vivanco, directeur pour les AmĂ©riques de l’ONG Human Rights Watch, a lui aussi critiquĂ© la mesure, sur Twitter: « L’idĂ©e restera pour toujours que sa libĂ©ration a Ă©tĂ© une vulgaire nĂ©gociation politique en Ă©change du maintien de Pedro Pablo Kuczynski au pouvoir ».

Le chef du bureau pour l’AmĂ©rique du sud du Haut commissaire de l’ONU au droits de l’homme, Amerigo Incalcaterra, a rappelĂ© que la condamnation de Fujimori avait « marquĂ© un tournant historique pour le PĂ©rou et l’AmĂ©rique latine en matière de lutte contre l’impunité ».

De nombreux analystes estiment que le geste de PPK pourrait se retourner contre lui.

« La parole du prĂ©sident a perdu toute sa valeur et il ne va plus ĂŞtre soutenu », a soulignĂ© l’expert politique Arturo Maldonado dans le journal El Comercio.