Arabie: dÃ©couverte du cadavre d’un dignitaire chiite enlevÃ© fin 2016

Le cadavre de cheikh Mohammed al-Jirani, un dignitaire chiite proche des autoritĂ©s saoudiennes qui avait Ă©tĂ© enlevĂ© fin 2016, a Ă©tĂ© dĂ©couvert lors d’une opĂ©ration sĂ©curitaire qui a coĂ»tĂ© la vie Ă un policier, a annoncĂ© lundi le ministère de l’IntĂ©rieur.

Selon un communiquĂ©, la dĂ©pouille a Ă©tĂ© retrouvĂ©e Ă Awamiya, dans l’est du pays, une rĂ©gion qui a Ă©tĂ© ces dernières annĂ©es un foyer de la contestation menĂ©e par des membres de la minoritĂ© chiite.

Les protestataires affirment que leur communauté est discriminée par le royaume sunnite, ce que contestent les autorités.

L’opĂ©ration a eu lieu mardi dernier et les test ADN ont confirmĂ© l’identitĂ© de cheikh Mohammed al-Jirani, prĂ©sentĂ© au moment de son enlèvement en 2016 comme « un juge du dĂ©partement des Waqfs (Biens religieux) ».

Son cadavre a Ă©tĂ© dĂ©couvert dans une ferme, a prĂ©cisĂ© le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur, citĂ© par l’agence officielle SPA.

Lors de l’opĂ©ration, un policier des forces spĂ©ciales a Ă©tĂ© tuĂ© dans des Ă©changes de tirs, ainsi qu’une personne recherchĂ©e pour « terrorisme », Salman al-Faraj, selon la mĂŞme source.

Cheikh Jirani avait Ă©tĂ© enlevĂ© en dĂ©cembre 2016 devant sa rĂ©sidence et les autoritĂ©s avaient annoncĂ© Ă l’Ă©poque l’arrestation de trois suspects.

ConsidĂ©rĂ© comme proche des autoritĂ©s de Ryad, ce dignitaire avait Ă©tĂ© la cible de plusieurs tentatives d’attentat avant son enlèvement.

Dans une confĂ©rence de presse, le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur, le gĂ©nĂ©ral Mansour Turki a accusĂ© les auteurs du kidnapping et du meurtre de former « un groupe terroriste organisĂ© en relation avec l’Iran et qui bĂ©nĂ©ficie de son soutien ».

Le comitĂ© des oulĂ©mas (sunnites) saoudiens s’est idignĂ© quant Ă lui du meurtre de cheikh Mohammed al-Jirani.

« C’est un crime qui doit ĂŞtre condamnĂ© dans les termes les plus sĂ©vères et qui rĂ©vèle les menaces posĂ©es par ces terroristes », a soulignĂ© le comitĂ© dans un communiquĂ©.

En 2011, sa maison et sa voiture avaient été incendiés et des membres de sa famille avaient miraculeusement échappé aux flammes.

L’annĂ©e suivante, sa maison avait de nouveau Ă©tĂ© attaquĂ©e par des hommes armĂ©s, qui n’avaient toutefois pas rĂ©ussi Ă l’atteindre.

Cheikh Mohammed al-Jirani Ă©tait critique du mouvement de contestation de la communautĂ© chiite Ă laquelle il appartient. Il avait l’habitude de condamner les attaques contre les forces de sĂ©curitĂ© et critiquait des religieux chiites saoudiens pour leurs liens prĂ©sumĂ©s avec l’Iran et l’Irak.

La ville d’Awamiya a Ă©tĂ© le théâtre de vives tensions ces derniers mois: il s’agit de la ville natale d’un autre dignitaire chiite, Nimr al-Nimr, ardent dĂ©tracteur du gouvernement et exĂ©cutĂ© en 2016 pour « terrorisme », ce qui a provoquĂ© de nouvelles tensions avec l’Iran, le rival rĂ©gional de Ryad.

L’Ă©tĂ© dernier, les autoritĂ©s ont commencĂ© Ă dĂ©molir le quartier de Mousawara, une zone entourĂ©e de murailles datant de l’empire ottoman, en affirmant que ses rues en labyrinthe Ă©taient devenues un terreau fertile pour des « terroristes ».

Ces dĂ©molitions ont poussĂ© des militants armĂ©s Ă affronter les forces gouvernementales. D’après l’ONG Human Rights Watch (HRW), ces violences ont fait plus d’une douzaine de morts.