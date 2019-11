Arabie Saoudite : 32 pays prennent part au Forum des médias à Ryad

Plus de 1.000 journalistes, experts et professionnels des médias venant de 32 pays prendront part au Forum des médias saoudiens, prévu les 2 et 3 décembre prochain à Ryad, a révélé le Comité d’organisation de ces Assises.Selon Mohammed Fahd al-Harthy, responsable du Forum des médias saoudiens, cette forte participation témoigne du grand intérêt que porte les médias à l’actualité saoudienne et aux évolutions positives qui se produisent dans le pays.

Il a ajouté que le Forum, qui se tient sous l’égide de l’Association des journalistes saoudiens, a reçu de nombreuses demandes de la part de divers médias internationaux pour y participer, ajoutant que le forum se félicite de la présence internationale « parce que nous sommes ouverts sur l’autre, et fiers des réalisations accomplies et nous souhaitons que les médias les suivent de près et les décrivent de manière honnête et transparente ».

Le forum, qui se tient pour la première fois à Riyad, abordera un certain nombre de thèmes importants qui seront présentés aux experts et aux spécialistes, notamment la réalité du secteur des médias et son avenir, ainsi que son rôle dans la formation de l’opinion publique et son impact sur les sociétés.

Il jettera également la lumière sur la transformation numérique des institutions médiatiques et l’avenir de l’industrie télévisuelle, ainsi que les campagnes médiatiques transfrontalières et la couverture objective en période de compétition pour les masses.

Le forum traitera aussi de questions urgentes telles que la question de l’islamophobie et des médias et du rôle des leaders des médias à une époque de transformation technologique du secteur des médias.

Al-Harthy a souligné que l’inscription sera ouverte en ligne dans les prochains jours pour les professionnels exerçant dans les chaînes de TV, les journaux, les sites électroniques, les créateurs de contenu, les sociétés de relations publiques, de production et de publicité et ceux qui s’intéressent aux nouveaux médias.

Il est à souligner que lors de ce Forum, des allocutions seront prononcées par des ministres, des personnalités internationales du monde des médias, dont le Secrétaire général de la Ligue islamique, Dr. Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, le ministre du Commerce et de l’Investissement, M. Majid Al-Qasabi, et le président de l’Autorité générale du divertissement, M. Turki Al-Sheikh, et l’ambassadeur saoudien en Egypte, M. Osama Nakli.

Parmi les intervenants internationaux figurent Richard Bean de la BBC, Richard Spencer du Times, Mme Sarah Stewart de l’AFP, Manabu Klapgao du Japonais Asahi Shimbun (journal du Soleil levant) et Larissa Gun de Sky News.