Arabie Saoudite : les Camerounais Vincent Aboubakar et L. Tawamba éloignés des stades

Alors que plusieurs autres attaquants camerounais font trembler les filets en Europe, le capitaine de l’équipe nationale, Vincent Aboubakar, est en manque de compétition.

Hier (01 novembre 2022) le Bayern de Munich jouait contre l’Inter de Milan en Champions League européen. Deux camerounais étaient sur la pelouse. Il s’agit de l’avant-centre, Choupo-Moting évoluant avec le Bayern et du gardien de but de l’Inter, André Onana.

Une fois de plus et c’est devenu un rendez-vous, Choupo-Moting est titulaire. Et comme à son habitude, il a encore fait trembler les filets. Il totalise ainsi sept buts et trois passes décisives en six matchs. Or, deux autres pointeurs de la sélection nationale qui jouent au même poste qu’Eric Maxime Choupo-Moting à savoir Vincent Aboubakar et Léandre Tawamba ne jouent plus depuis près d’un mois.

En effet, le championnat d‘Arabie Saoudite où évoluent les deux attaquants est en arrêt depuis le 15 octobre. Tout au long de la saison, Vincent Aboubakar n’a joué que huit matchs inscrivant deux buts.

Le joueur qui est sur une courbe descendante depuis de nombreuses années et qui a dit devant la presse ne pas être impressionné par Mohammed Sallah (qui fut meilleur buteur de la Premier League) ou n’avoir rien à envier au Brésil ( cinq fois vainqeur du Mondial) n’a par exemple joué que 23 matchs la saison dernière marquant huit buts. Ce qui fait un total de 34 matchs joués pour 28 titularisation dans le championnat arab et 11 buts marqués.

Pourtant, le Cameroun qui jouera le mondial contre la Suisse par exemple aura à faire un attaquant comme Breel Embollo qui en 20 matchs avec l’AS Monaco en France a fait trembler les filets 14 fois. Ou encore le Brésilien Vinicius Junior qui cette saison est déjà à 10 buts avec le Réal de Madrid ayant fini la saison dernière avec 17 buts.

Que dire alors de la Serbie que la Cameroun va également rencontrer au Mondial Qatar 2022? L’avant-centre titulaire de l’équipe, Aleksandar Mitrovic joue dans le championnat le plus relevé au monde, la Premier League. Avec son club, Fulham, il compte déjà neuf buts cette saison. La saison dernière, toutes compétitions confondues, il a inscrit 43 buts.

Et s’il faut regarder côté camerounais, Aboubakar Vincent âgé de 30ans ne rassure toujours pas. A côté de Choupo-Moting qui a des meilleurs performances que lui, il y a aussi Léandre Tawamba (32 ans) qui joue dans le même championnat que lui et au même poste mais compte plus de titularisation que le meilleur buteur de la Can 2021. Entre 2021 et 2022, il a scoré 20 fois. Jean Pierre Nsame dans ce même sillage est déjà à 27 buts avec Young Boys dans le championnat Suisse.

Dans ce même championnat d’Arabie Saoudite, évolue également le latéral droit de la sélection, Fai Collins et le deuxième gardien des Lions, Devis Epassy. Un contraste pour chacun de ses joueurs sachant que d’autres joueurs évoluant à leurs postes sont titulaires en clubs et sont plus compétitifs.

Au poste de latéral droit par exemple, où joue Fai Collins (30 ans), Enzo Tchato (19 ans), Sacha Boey (22 ans) et Olivier Mbaizo (25 ans) semble être plus en jambe que Fai. Enzo Tchato par exemple jouit d’une place de titulaire à Montpellier en France ainsi que Sacha Boey avec Galatasaray en Turquie; deux championnats largement au-dessus de celui d’Arabie Saoudite.

Pour le cas Devis Epassay, le sélectionneur manager des Lions avait déjà tiré un trait sur le débat en disant qu’André Onana est le numéro un incontestablement. Mais le choix de celui qui pourrait le supplier laisse à cogiter.

Car, si Devis Epassy est en manque de temps de jeu, ce n’est pas le cas pour Simon Omossola, gardien titulaire de l’AS Vita club en RDC engagé en compétition africaine ou encore Fabrice Ondoua vainqueur il y a cinq ans de la Can 2017, de la Coupe de la Lettonie, il y a quelque semaine, titulaire et capitaine de son club, FC Auda.