Armée camerounaise : vers un recrutement de 2600 commandos d’élite?

C’est la substance d’une correspondance transmise par un conseiller technique de la présidence de la République au Mindef, et dont une copie a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Les rangs du Bataillon d’intervention rapide (BIR) et de la garde présidentielle (GP) devraient recevoir 2600 membres supplémentaires dans les prochaines semaines. Ce sera à l’issue d’un concours de recrutement qui devrait être lancé par le ministère de la Défense dans les prochains jours. Cette information est contenue dans une lettre adressée par un conseiller militaire de la Présidence de la République au ministre délégué en charge de la Défense, et dont la copie circule depuis hier après-midi sur les réseaux sociaux.

A en croire ce document, le chef de l’Etat aurait donné son accord pour ce recrutement, avant son départ pour la Chine, où il prendra part au sommet Afrique – Chine les 3 et 4 septembre prochains. Les futurs commandos recrutés viendront renforcer le contingent du BIR, un bataillon engagé sur plusieurs fronts de guerre au Cameroun. On retrouve les éléments de cette force créée en 2001 notamment à l’Extrême-Nord, dans la lutte contre Boko Haram, et dans les régions anglophones en proie à une crise socio-politique depuis deux ans.