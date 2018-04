ArmÃ©e et police dÃ©ployÃ©es Ã  Abuja contre les protestations des Chiites

Le Nigeria a dĂ©ployĂ© des soldats, des policiers et des hommes du Corps de sĂ©curitĂ© et de dĂ©fense civile dans certaines artères de la ville d’Abuja pour mettre fin Ă une manifestation des membres de la secte islamique chiite.Les chiites, membres du Mouvement islamique du Nigeria (IMN), se sont rendus lundi matin dans la zone de Maitama Ă Abuja pour protester contre le maintien en dĂ©tention de leur chef spirituel, Sheik Ibrahim E-Zakzaky.

Les agents de sécurité ont repris le contrôle du quartier Unity Fountain et de ses environs, après avoir dispersé les manifestants.

Un tĂ©moin oculaire, Bola Adeniran a dĂ©clarĂ© Ă APA que les problèmes avaient commencĂ© lorsque les membres de l’IMN se sont vu refuser l’entrĂ©e Ă Unity Fountain oĂą ils devraient faire un sit-in pour demander la libĂ©ration de leur chef.

Le chef spirituel des chiites basé à Zaria, sa femme et certains de ses fidèles sont en détention depuis 2016 après des affrontements avec des troupes et dans lesquels plus de 300 membres de la secte ont été tués.

Les membres de la secte avaient bloquĂ© le passage du chef d’Ă©tat-major de l’armĂ©e, le gĂ©nĂ©ral Tukur Buratai, qui Ă©tait en mission Ă Zaria dans l’Etat de Kaduna.

Une situation similaire avait eu lieu en 2014, entraînant la mort de trois enfants du chef spirituel.

El-Zakzaky a Ă©tĂ© victime d’un accident vasculaire cĂ©rĂ©bral en dĂ©tention et a rĂ©cemment Ă©tĂ© remis en libertĂ© lorsqu’il comparaissait devant la Direction de la sĂ»retĂ© de l’Etat.