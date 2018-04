ArmÃ©nie: 30.000 manifestants Ã  Erevan, plus de 200 interpellations

Quelque 30.000 personnes, selon des journalistes sur place, ont manifestĂ© vendredi Ă Erevan oĂą la police a procĂ©dĂ© Ă plus de 230 interpellations, au huitième jour de protestations contre la nomination de l’ex-prĂ©sident Serge Sarkissian au poste de Premier ministre.

Arborant des drapeaux armĂ©niens et des pancartes « Sarkissian est un dictateur », les manifestants ont Ă nouveau dĂ©filĂ© dans les rues de la capitale, Erevan, et tentĂ© de bloquer la circulation en s’allongeant sur la chaussĂ©e. Des vĂ©hicules ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour barrer certaines rues, les automobilistes klaxonnant en signe de soutien aux manifestants.

« La corruption et l’injustice Ă©touffent ce pays. Il faut donner des pots-de-vin aux fonctionnaires, au service des impĂ´ts… On ne peut plus supporter ça. C’est Sarkissian qui a crĂ©Ă© cette situation », estime un manifestant, Moucheg Khatchatrian, 52 ans, au chĂ´mage.

Un porte-parole de la police armĂ©nienne a indiquĂ© Ă l’AFP que plus de 230 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s Ă Erevan alors que la deuxième ville du pays, Gioumri,a Ă©tĂ© Ă©galement le théâtre de manifestations.

« Nous sommes soutenus par 80% des gens et le temps est venu pour Serge Sarkissian de rĂ©aliser qu’il doit partir », a dĂ©clarĂ© aux journalistes le principal leader de l’opposition, Nikol Pachinian, avant un nouveau rassemblement vendredi soir.

Au-delĂ des manĹ“uvres de pour rester au pouvoir après plus d’une dĂ©cennie au poste de prĂ©sident, les manifestants reprochent Ă cet ancien militaire de 63 ans de n’avoir pas su faire reculer la pauvretĂ© et la corruption, alors que les oligarques ont toujours la haute main sur l’Ă©conomie du pays.

Le taux de pauvretĂ© de l’ArmĂ©nie Ă©tait de 29,8% en 2016 contre 27,6% en 2008 selon les donnĂ©es de la Banque mondiale, tandis que le Revenu national brut (RNB) par habitant stagnait Ă 3.770 dollars, une somme quasi identique Ă celle d’il y a dix ans.

– « DĂ©sobĂ©issance pacifique » –

La contestation est menée par le député Nikol Pachinian, 42 ans, ancien journaliste et opposant de longue date qui a brièvement été en prison après avoir déjà pris part à des mouvements de protestation contre Serge Sarkissian en 2008 qui avaient fait 10 morts.

« Le mĂ©canisme que nous utilisons est celui de la dĂ©sobĂ©issance pacifique », a dĂ©clarĂ© M. Pachinian Ă l’AFP.

« La rĂ©volution de velours, ce n’est pas une demande adressĂ©e aux autoritĂ©s mais une action du peuple, qui veut que toutes les instances de l’Etat cessent d’obĂ©ir Ă Serge Sarkissian et passent du cĂ´tĂ© du peuple, y compris la police », a-t-il ajoutĂ©.

Ses appels Ă la dĂ©sobĂ©issance civile ne semblent cependant pas avoir rencontrĂ© d’Ă©cho favorable dans les administrations jusqu’Ă prĂ©sent.

De son cĂ´tĂ©, après une rencontre avec Serge Sarkissian, le chef de l’Eglise armĂ©nienne, le catholicos KarĂ©kine II, a appelĂ© l’opposition Ă « rĂ©soudre ces questions Ă la table des nĂ©gociations et pas dans la rue ».

L’ArmĂ©nie est considĂ©rĂ©e comme la première nation au monde Ă avoir adoptĂ© le christianisme comme religion d’État, en 301, les leaders de l’Église apostolique armĂ©nienne y gardant une influence majeure.

Les manifestations, qui se sont dĂ©roulĂ©es Ă Erevan et dans les deux autres principales villes du pays, Gioumri et Vanadzor, n’ont pas empĂŞchĂ© les dĂ©putĂ©s de voter, mardi, la nomination de Serge Sarkissian comme Premier ministre.

– « Arrestations arbitraires » –

« Nous respectons le droit des citoyens Ă se rassembler, mais nous excluons la possibilitĂ© d’une dĂ©mission du Premier ministre », a indiquĂ© aux journalistes le porte-parole du Parti rĂ©publicain au pouvoir, Edouard Charmazanov.

Dans un communiquĂ©, l’ONG Human Rights Watch a estimĂ© que les « manifestations ne doivent pas ĂŞtre un prĂ©texte aux arrestations arbitraires » de manifestants en ArmĂ©nie.

D’importants effectifs policiers ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s et les interpellations se sont multipliĂ©es ces derniers jours.

Les protestataires accusent Serge Sarkissian, qui vient d’achever son deuxième mandat prĂ©sidentiel, de s’accrocher au pouvoir après s’ĂŞtre fait Ă©lire Premier ministre par les dĂ©putĂ©s.

Alors que la Constitution interdit au prĂ©sident d’effectuer plus de deux mandats, M. Sarkissian avait fait voter en 2015 une rĂ©forme controversĂ©e donnant l’essentiel des pouvoirs au Premier ministre. L’opposition avait alors condamnĂ© cette rĂ©forme, craignant que Serge Sarkissian ne la mette Ă profit pour rester Ă la tĂŞte du pays.

Le nouveau prĂ©sident, Armen Sarkissian – sans lien de parentĂ© avec son prĂ©dĂ©cesseur – a pour sa part prĂŞtĂ© serment la semaine dernière, après avoir Ă©tĂ© Ă©lu par le Parlement dĂ©but mars, mais il ne dispose que de pouvoirs protocolaires.

Jusqu’Ă prĂ©sent, la manifestation la plus importante a eu lieu mardi dernier, avec quelque 40.000 personnes Ă Erevan. Il s’agissait du plus grand rassemblement de l’opposition de ces dernières annĂ©es dans ce petit pays du Caucase.