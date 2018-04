ArmÃ©nie: au moins 16.000 personnes manifestent contre Sarkissian

Au moins 16.000 personnes se sont rassemblĂ©es mercredi soir Ă Erevan, la capitale armĂ©nienne, pour une nouvelle manifestation contre l’ex-prĂ©sident Serge Sarkissian, devenu Premier ministre avec des pouvoirs renforcĂ©s, les protestations se poursuivant depuis plusieurs jours.

« Notre rĂ©volution de velours se rĂ©pand », a assurĂ© le dĂ©putĂ© et leader de l’opposition Nikol Pachinian, devant la foule ayant affluĂ© place de la RĂ©publique, au centre d’Erevan, connue pour ses fontaines dansantes lumineuses qui sont restĂ©es Ă©teintes dans la soirĂ©e pour le deuxième jour consĂ©cutif.

Les manifestants, dont certains scandaient « L’ArmĂ©nie sans Serge » et frappaient sur des tambours, ont dĂ©ployĂ© sur cette place un drapeau armĂ©nien de 30 mètres de long, en signe de leur unitĂ©, selon une journaliste de l’AFP.

Les organisateurs de la manifestation ont pour leur part prĂ´nĂ© une campagne nationale de « dĂ©sobĂ©issance civile ».

La veille, quand le Parlement a Ă©lu Premier ministre l’ancien prĂ©sident, quelque 40.000 personnes avaient manifestĂ© Ă Erevan contre Serge Sarkissian, Ă l’appel de Nikol Pachinian, ces protestations Ă©tant les plus importantes de ces dernières annĂ©es.

En se faisant nommer chef du gouvernement, M. Sarkissian, Ă la tĂŞte du pays depuis 2008 et dont le second et dernier mandat prĂ©sidentiel vient de s’achever, se maintient au pouvoir dans cette petite ex-rĂ©publique soviĂ©tique du Caucase, oĂą les fonctions du prĂ©sident sont dĂ©sormais essentiellement protocolaires Ă l’issue d’une rĂ©forme controversĂ©e.

– « situation rĂ©volutionnaire » –

« La situation en ArmĂ©nie est rĂ©volutionnaire. Si le nombre de protestataires augmente, Sarkissian sera obligĂ© de dĂ©missionner », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP l’une des manifestantes, Anahit Aroustamian, 42 ans.

Un autre manifestant, Chavarich Vardanian, 31 ans, a prĂ´nĂ© des « changements politiques sĂ©rieux, voire radicaux » pour son pays.

Mercredi matin, près d’un millier de protestataires ont brièvement encerclĂ© la rĂ©sidence de Serge Sarkissian, dans le centre d’Erevan, avant de dĂ©filer Ă travers la ville, organisant des meetings en divers points de la capitale armĂ©nienne.

Le ministère armĂ©nien de l’IntĂ©rieur a pour sa part appelĂ© « les organisateurs des manifestations Ă arrĂŞter ces actions illĂ©gales », avertissant qu’ils auraient Ă « assumer leurs responsabilitĂ©s » en cas d’intervention policière.

Plus de 70 personnes ont été interpellées mercredi, selon la police.

De son cĂ´tĂ©, le prĂ©sident russe Vladimir Poutine a fĂ©licitĂ© Serge Sarkissian pour sa nomination. « Nous regardons les Ă©vènements en cours en ArmĂ©nie et nous espĂ©rons que tout restera dans le cadre de la loi », a dĂ©clarĂ© aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

ConsidĂ©rĂ© comme prorusse, Serge Sarkissian a fait adhĂ©rer son pays Ă l’Union eurasiatique, une union Ă©conomique et douanière chapeautĂ©e par Moscou.

– envie des changements –

M. Pachinian avait annoncĂ© mardi « le dĂ©but d’une rĂ©volution pacifique de velours », appelant ses soutiens Ă former des « comitĂ©s rĂ©volutionnaires » Ă travers le pays.

« Une Ă©crasante majoritĂ© d’ArmĂ©niens veut des changements politiques », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le politologue Guela Vasadze. « Les chances que les manifestations se transforment en rĂ©volution sont faibles mais si les autoritĂ©s Ă©chouent Ă rĂ©pondre Ă la demande du peuple, une rĂ©volution ne sera pas longue Ă venir », a-t-il ajoutĂ©.

Un autre analyste, Stepan SafaĂŻan, a estimĂ© que « l’ampleur des manifestations prouve que la colère a grandi au cours des dernières annĂ©es » mais aussi que « l’opposition manque de ressources politiques pour obliger Sarkissian Ă dĂ©missionner ».

L’opposition affirme que la rĂ©forme qui a donnĂ© des pouvoirs renforcĂ©s au Premier ministre au dĂ©triment du PrĂ©sident avait pour unique but de maintenir au pouvoir Serge Sarkissian, ancien officier de l’armĂ©e, prĂ©sident depuis 2008 après avoir Ă©tĂ© Premier ministre en 2007-2008.

Le nouveau président, Armen Sarkissian, sans lien de parenté avec son prédécesseur, a prêté serment la semaine dernière.

Les manifestations ont dĂ©butĂ© il y a près d’une semaine Ă Erevan et se sont depuis Ă©tendues aux deux autres plus grandes villes d’ArmĂ©nie, Gioumri et Vanadzor.