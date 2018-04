ArmÃ©nie: des dizaines de manifestants anti-Sarkissian interpellÃ©s

Des dizaines de manifestants ont Ă©tĂ© interpellĂ©s par la police vendredi en ArmĂ©nie alors qu’ils tentaient de bloquer des rues de la capitale Erevan, au huitième jour de protestations contre la nomination de l’ex-prĂ©sident Serge Sarkissian au poste de Premier ministre.

Arborant des drapeaux armĂ©niens ou des pancartes « Sarkissian est un dictateur », des centaines de manifestants ont dĂ©filĂ© dans les rues d’Erevan, tentant de bloquer la circulation en s’allongeant sur la route. La police a indiquĂ© avoir procĂ©dĂ© Ă des dizaines d’interpellations.

« Nous respectons le droit des citoyens Ă se rassembler, mais nous excluons la possibilitĂ© d’une dĂ©mission du Premier ministre », a indiquĂ© aux journalistes le porte-parole du Parti rĂ©publicain au pouvoir, Edouard Charmazanov.

Dans un communiquĂ©, l’ONG Human Rights Watch a condamnĂ© les « arrestations arbitraires » des manifestants en ArmĂ©nie.

Des milliers de personnes participent depuis plus d’une semaine Ă des actions de protestation dans plusieurs villes d’ArmĂ©nie, Ă l’appel du dĂ©putĂ© et leader de l’opposition Nikol Pachinian qui a proclamĂ© le « dĂ©but d’une rĂ©volution de velours » en ArmĂ©nie et prĂ´nĂ© une campagne nationale de « dĂ©sobĂ©issance civile ».

D’importants effectifs policiers ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s et les arrestations se sont multipliĂ©es ces derniers jours.

Les protestataires accusent Serge Sarkissian, qui vient d’achever son deuxième et dernier mandat prĂ©sidentiel, de vouloir rester au pouvoir Ă vie après s’ĂŞtre fait Ă©lire mardi Premier ministre par les dĂ©putĂ©s. Une rĂ©vision constitutionnelle controversĂ©e donne dĂ©sormais l’essentiel du pouvoir au Premier ministre.

Jusqu’Ă prĂ©sent, la manifestation la plus importante a eu lieu mardi dernier, avec quelque 40.000 personnes Ă Erevan. C’Ă©tait la plus grande manifestation de ces dernières annĂ©es dans ce petit pays du Caucase.

Serge Sarkissian, un ancien officier de l’armĂ©e, occupait le poste de chef de l’Etat depuis 2008 après avoir dĂ©jĂ Ă©tĂ© Premier ministre en 2007-2008.