ArmÃ©nie: Sarkissian et Pachinian, le Premier ministre et son pire ennemi

L’un est un ancien journaliste et opposant de longue date reconnaissable Ă son treillis qui harangue les foules avec un mĂ©gaphone. L’autre est un ancien militaire qui dirige l’ArmĂ©nie depuis 2008 et vient rĂ©cemment nommĂ© Premier ministre, avec des pouvoirs renforcĂ©s et dont les protestataires rĂ©clament le dĂ©part.

Pachinian, le fugitif devenu meneur

Il y a encore quelques semaines, peu nombreux Ă©taient ceux qui pensaient que Nikol Pachinian serait capable de faire sortir des dizaines de milliers d’ArmĂ©niens dans les rues, bloquer les routes et paralyser l’Ă©conomie pour protester contre le maintien au pouvoir de Serge Sarkissian.

Pour beaucoup d’ArmĂ©niens, cet ancien journaliste de 42 ans est associĂ© Ă un souvenir tragique: la mort de 10 manifestants en 2008, dans des affrontements entre la police et les partisans de l’opposant dĂ©fait Ă Serge Sarkissian, qui venait de remporter son premier mandat prĂ©sidentiel.

Nikol Pachinian faisait dĂ©jĂ partie des meneurs de la contestation et il Ă©tait passĂ© dans la clandestinitĂ© pendant plusieurs mois avant de se rendre. IncarcĂ©rĂ©, il avait Ă©tĂ© libĂ©rĂ© en 2011, bĂ©nĂ©ficiant d’une amnistie.

Connu pour son franc-parler et ses questions gĂŞnantes, qu’il n’hĂ©site plus Ă poser au Parlement depuis que le parti qu’il a crĂ©Ă© (« Contrat civil ») y a fait son entrĂ©e en 2017, Nikol Pachinian s’est imposĂ© comme l’opposant le plus efficace de Serge Sarkissian.

Il n’hĂ©site pas non plus Ă donner de sa personne, quitte Ă se mettre en scène. BlessĂ© lors d’Ă©chauffourĂ©es avec la police, lundi, il est apparu depuis avec le bras bandĂ© et des coquards autour des yeux.

« Pachinian est diffĂ©rent de la plupart des personnalitĂ©s de l’opposition car il est audacieux, il n’a pas peur, il est crĂ©atif », explique Ă l’AFP le sociologue Guevorg Pogossian.

Ce sont ces caractĂ©ristiques qui valent Ă ce père de quatre enfants une partie de sa popularitĂ©, notamment auprès des jeunes ayant grandi après la chute de l’Union soviĂ©tique et l’indĂ©pendance du pays, en 1991.

Pour l’analyste Alexandre Iskandarian, l’opposition armĂ©nienne a Ă©tĂ© quasiment rĂ©duite Ă nĂ©ant et Nikol Pachinian en est aujourd’hui l’unique figure de proue. « L’opposition armĂ©nienne, aujourd’hui, c’est lui », affirme-t-il.

Sarkissian, bilan correct Ă l’Ă©tranger, moins en ArmĂ©nie

A 63 ans, Serge Sarkissian joue un rĂ´le de premier plan dans la politique armĂ©nienne depuis l’indĂ©pendance du pays. Militaire, il s’illustra d’abord dans la guerre du Nagorny-Karabakh entre l’ArmĂ©nie et l’AzerbaĂŻdjan, qui fit près de 30.000 morts au dĂ©but des annĂ©es 1990 et lui vaut aujourd’hui encore une grande part de son aura.

« Il a jouĂ© un rĂ´le Ă©norme dans la guerre au Nagorny-Karabakh et dans le processus de nĂ©gociation », souligne l’analyste Tatoul Akobian, qui rappelle que l’homme de guerre, chef des forces d’autodĂ©fense de cette rĂ©gion sĂ©paratiste, sut se muer en faiseur de paix et « appela courageusement Ă faire les compromis nĂ©cessaires » pour un arrĂŞt des combats.

Avant de devenir prĂ©sident, Serge Sarkissian a occupĂ© presque tous les postes qui comptent au sein du pouvoir armĂ©nien: ministre de l’IntĂ©rieur, de la DĂ©fense, de la SĂ©curitĂ© nationale et enfin Premier ministre avant d’accĂ©der Ă la fonction suprĂŞme, en 2008.

Sur la scène internationale, Serge Sarkissian s’est rapprochĂ© de la Russie, qui dispose d’une base militaire en ArmĂ©nie, sans couper les liens avec l’Union europĂ©enne. « Il a Ă©tĂ© capable de maintenir un Ă©quilibre entre l’Europe et la Russie, ce qui est unique dans l’espace post-soviĂ©tique », affirme le sociologue Guevorg Pogossian.

Mais le bilan domestique est beaucoup plus mitigĂ©. Depuis son arrivĂ©e au pouvoir, la corruption dans la police et la justice n’est guère combattue et le pays est maintenu sous une coupe serrĂ©e et la situation Ă©conomique est prĂ©occupante.

Le taux de pauvretĂ© en ArmĂ©nie Ă©tait de 29,8% en 2016 contre 27,6% en 2008 selon la Banque mondiale et le Revenu national brut (RNB) par habitant stagne aujourd’hui Ă 3.770 dollars, le mĂŞme chiffre qu’il y a dix ans.

Toutes les Ă©lections depuis que Serge Sarkissian est prĂ©sident ont Ă©tĂ© accompagnĂ©es de mouvements de protestation, rappellent d’ailleurs les experts.

La personnalitĂ© de ce père de deux filles, professeur de musique de formation qui est Ă©galement prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration armĂ©nienne d’Ă©checs, n’aide pas: Serge Sarkissian a souvent l’image d’un homme froid, calculateur et d’humeur maussade.

« C’est un bon joueur, mais c’est un très mauvais dirigeant (…) C’est un leader de type autoritaire, mais d’un autoritarisme mou », juge Tatoul Akobian.