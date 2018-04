ArmÃ©nie, une histoire mouvementÃ©e depuis 1991

L’ArmĂ©nie, oĂą la crise politique s’aggravait dimanche avec l’Ă©chec d’une rencontre entre le Premier ministre Serge Sarkissian et son principal opposant, Nikol Pachinian, est un petit pays du Caucase devenu rĂ©publique parlementaire Ă l’issue d’une rĂ©forme controversĂ©e.

– IndĂ©pendance –

Le 23 septembre 1991, l’ArmĂ©nie, devenue rĂ©publique soviĂ©tique en 1922, proclame son indĂ©pendance après un rĂ©fĂ©rendum plĂ©biscitant le « oui » Ă 99,31%.

En octobre 1991, l’ex-dissident Levon Ter-Petrossian remporte la première Ă©lection prĂ©sidentielle.

Deux mois plus tard, l’ArmĂ©nie adhère Ă la CommunautĂ© des Etats indĂ©pendants (CEI, qui rassemble d’anciennes rĂ©publiques soviĂ©tiques), avant de rejoindre l’ONU en 1992.

Le 16 mai 1994 est signĂ© Ă Moscou un accord sur le cessez-le feu au Nagorny-Karabakh, rĂ©gion azerbaĂŻdjanaise en majoritĂ© peuplĂ©e d’ArmĂ©niens que se disputent l’ArmĂ©nie et l’AzerbaĂŻdjan turcophone et qui a proclamĂ© son indĂ©pendance (non reconnue par la communautĂ© internationale).

Le conflit du Nagorny-Karabakh a fait plus de 30.000 morts et des centaines de milliers de rĂ©fugiĂ©s entre 1988 et 1994. Aucun traitĂ© de paix n’a Ă©tĂ© signĂ© Ă ce jour entre Bakou et Erevan et des heurts sur la ligne de front se produisent rĂ©gulièrement.

IsolĂ© dans ses efforts en vue d’un règlement du conflit du Karabakh, Levon Ter-Petrossian dĂ©missionne en fĂ©vrier 1998 et Robert Kotcharian est Ă©lu fin mars pour lui succĂ©der.

– Elections contestĂ©es –

Le 27 octobre 1999, un commando armĂ© fait irruption dans le Parlement, tuant huit personnes, dont le Premier ministre et le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e. Cette tuerie, qualifiĂ©e par les autoritĂ©s de tentative de coup d’Etat, provoque plusieurs mois de crise politique.

En mars 2003, Robert Kotcharian est rĂ©Ă©lu pour un deuxième et dernier mandat de cinq ans au cours d’un scrutin entachĂ© d’irrĂ©gularitĂ©s, selon l’Organisation pour la sĂ©curitĂ© et la coopĂ©ration en Europe (OSCE) et l’opposition.

Le 20 fĂ©vrier 2008, le Premier ministre Serge Sarkissian, un ancien officier de l’armĂ©e et prorusse, remporte la prĂ©sidentielle dès le premier tour, tandis que l’opposition dĂ©nonce des fraudes. Le 1er mars, des manifestations dĂ©gĂ©nèrent en affrontements entre policiers et manifestants. Les Ă©meutes font dix morts.

– Turquie : l’impossible rĂ©conciliation –

Le 10 octobre 2009, l’ArmĂ©nie et la Turquie signent Ă Zurich des accords historiques visant Ă normaliser leurs relations, hantĂ©es par le souvenir des massacres d’ArmĂ©niens pendant la Première guerre mondiale. L’ArmĂ©nie qualifie de « gĂ©nocide » ces massacres qui ont fait selon elle quelque 1,5 million de morts.

Ces accords ne seront jamais ratifiés et ont été désavoués en mars 2018 par Erevan.

– RĂ©vision constitutionnelle controversĂ©e –

En février 2013, Serge Sarkissian est réélu après une écrasante victoire de son parti aux législatives de 2012.

Six mois plus tard, alors que son pays s’apprĂŞtait Ă conclure un accord de libre-Ă©change avec l’UE, le prĂ©sident Sarkissian annonce Ă la surprise gĂ©nĂ©rale que l’ArmĂ©nie rejoint l’Union douanière menĂ©e par la Russie.

En Ă©tĂ© 2015, des manifestations quotidiennes paralysent Erevan pendant deux mois après l’annonce d’une hausse des tarifs de l’Ă©lectricitĂ©.

En dĂ©cembre, un rĂ©fĂ©rendum constitutionnel transforme le pays en rĂ©publique parlementaire, une rĂ©forme contestĂ©e par l’opposition qui dĂ©nonce une manoeuvre du prĂ©sident Sarkissian pour rester au pouvoir après la fin de son second et dernier mandat en 2018.

– Manifestations –

En juillet 2016, des opposants rĂ©clamant la dĂ©mission du prĂ©sident Sarkissian prennent des otages dans un commissariat d’Erevan, faisant deux morts parmi les policiers et provoquant des manifestations qui rassemblent des milliers de personnes hostiles au pouvoir.

DĂ©but avril 2017, le Parti rĂ©publicain du prĂ©sident Sarkissian remporte une large victoire aux lĂ©gislatives au terme d’un scrutin contestĂ©.

Un an plus tard, le 2 mars 2018, les députés élisent Armen Sarkissian nouveau président, des fonctions devenues protocolaires depuis la révision constitutionnelle de 2015.

Le 17 avril, l’ex-prĂ©sident Serge Sarkissian est Ă©lu Premier ministre, malgrĂ© des protestations secouant depuis plusieurs jours la capitale Erevan.

Le 22 avril, la rencontre entre Serge Sarkissian et le chef de la contestation Nikol Pachinian a Ă©chouĂ©, au dixième jour des protestations. Après cet Ă©chec, des heurts ont immĂ©diatement Ă©clatĂ© entre manifestants antigouvernementaux et policiers qui ont utilisĂ© des grenades assourdissantes. M. Pachinian a lui Ă©tĂ© « Ă©vacuĂ© de force » de cette nouvelle manifestation, selon la police.