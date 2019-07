Arnaud Djoum : « Je reste à la disposition de la sélection nationale du Cameroun »

Dans une interview exclusive accordée à Journal du Cameroun, l’international camerounais de 30 ans explique pourquoi il a choisi de migrer en Arabie Saoudite, dans le club de Al-Raed Fc. L’ancien joueur des Hearts en Ecosse fixe ses ambitions avec son nouveau club et la sélection nationale.

Où est passé Djoum après la Can égyptienne ?

Après la Can, je suis allé à Bruxelles, où j’ai pris mes vacances. A la suite d’une longue saison en Ecosse, avec mon club de Heart Of Midlothian FC, ponctuée par une quatrième place en championnat et une finale de Coupe d’Ecosse perdue face au Celtic Glasgow, j’ai enchaîné avec la préparation de la Can qui nous a conduit à des stages en Espagne et au Qatar. Des regroupements conclus chaque fois par des matchs amicaux. A la fin, en neuf mois, j’ai disputé plus de 60 matches toutes compétitions confondues. Du coup, j’avais besoin de me reposer. C’est ce que je fais depuis que nous avons été éliminés de la Can.

Avec le recul, qu’est ce qui a causé l’élimination précoce des Lions en Egypte ?

Si je devais faire un bilan des Lions à cette Can, je dirais que tout n’a pas été mauvais. Nous avons bien commencé par une belle victoire face à la Guinée Bissau, après nous avons fait deux matchs nuls devant des bonnes équipes du Ghana et du Bénin. Lors de ces deux dernières rencontres, il nous a seulement manqué l’efficacité offensive. Il faut dire qu’il est parfois difficile de jouer contre une équipe regroupée derrière, comme ce fut le cas face au Bénin. En huitième de finale, face au Nigeria, nous avons fait un bon match, mais nous avons connu trois minutes de flottement défensif qui nous a coûté cher. Il faut aussi avouer que ce jour-là, nous sommes tombés sur une très bonne équipe nigériane qui a su exploiter nos erreurs.

Vous êtes sollicité par un club saoudien, allez-vous répondre favorablement ?

Oui ! J’ai signé un contrat de deux ans à Al-Raed Fc. Il s’agit d’un club de première division du championnat saoudien, basé à Buraydah, à deux heures de route de la capitale Riyad. Arrivé en fin de contrat avec les Hearts, j’ai eu beaucoup de sollicitations. Mais, je voulais d’abord jouer la Can avant de prendre ma décision. Après l’étude de toutes les sollicitations avec mon manager, nous avons trouvé l’offre du club saoudien, de loin, la plus alléchante, sur le plan financier. Et les Saoudiens ont montré un grand intérêt à me recruter. A tel point que même le président du club Fahad Al-Mutawa est venu me rencontrer à Ismaïlia.

Quelles sont tes ambitions avec ce club ?

Je rejoins mes coéquipiers qui seront en stage ici en Belgique dès ce lundi, 29 juillet. Le coach du club Besnik Hasi étant un belge, il est plus facile pour lui de trouver un lieu de stage de présaison dans son pays. Pour ce nouveau défi, je vais travailler d’arrache-pied, comme je l’ai toujours fait dans mes différents clubs (Fc Brussels, RSC Anderlecht, Roda JC, Beledyespor, Lech Poznan et les Hearts, Ndlr) où je suis passé, pour me faire une place de titulaire, afin d’aider Al-Raed Fc à se hisser au sommet du classement. La saison dernière, le club a terminé septième et pour cette nouvelle édition, nous souhaitons faire mieux avec les recrues. Le championnat démarre le 25 août prochain, j’ai hâte d’y être afin de découvrir ce nouveau challenge.

En choisissant le championnat saoudien pour évoluer désormais, ne pensez-vous pas que vous vous éloignez de la sélection nationale ?

Non ! C’est le championnat le plus relevé d’Asie. La Premier League regroupe les seize meilleurs clubs du pays et le championnat est très disputé. Le nombre de joueurs étrangers est porté à partir de cette saison de 7 à 8 par équipes. C’est ainsi qu’on y retrouve de nombreux internationaux étrangers dans le royaume saoudien : je peux citer : l’italien Giovinco, le français Louis Gomis, les marocains Nordin Arabat, Manuel Dacosta, Boussoufa (capitaine) ; le guinéen Ismaël Bangoura ; le nigérian Ahmed Musa et de nombreux algériens et brésiliens. Je pense très humblement que si je suis toujours performant, je serai sélectionné. De toutes les façons, je reste à la disposition du futur sélectionneur des Lions indomptables.