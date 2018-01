Arrestation à Londres d’un proche de Sarkozy, personnage-clé de l’enquête sur les fonds libyens

L’homme d’affaires français Alexandre Djouhri, au coeur des soupçons de financement libyen de la campagne prĂ©sidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, a Ă©tĂ© interpellĂ© dimanche Ă Londres Ă la demande des juges qui envisagent des poursuites contre lui.

Cet intermĂ©diaire financier, familier des rĂ©seaux de la droite française et des affaires politico-judiciaires, a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© Ă l’aĂ©roport d’Heathrow en vertu d’un mandat d’arrĂŞt pour « fraude » et « blanchiment d’argent », a indiquĂ© lundi la police londonienne dans un communiquĂ©, confirmant une information de L’Obs.

A l’issue d’une audience lundi devant un tribunal londonien, il a Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă vue et comparaĂ®tra Ă nouveau mercredi afin de fixer une date d’audience d’extradition vers la France oĂą il risque une mise en examen dans l’enquĂŞte sur cette affaire libyenne qui menace l’ancien prĂ©sident français. Cette audience pourrait n’intervenir qu’Ă la mi-fĂ©vrier, a indiquĂ© un porte-parole du tribunal.

AgĂ© de 58 ans, rĂ©sident suisse, Alexandre Djouhri fait figure de personnage-clĂ© de l’enquĂŞte ouverte Ă Paris depuis 2013 pour vĂ©rifier les accusations lancĂ©es deux ans plus tĂ´t par l’ancien prĂ©sident libyen Mouammar Kadhafi et son fils Seif el-Islam, selon lesquelles Nicolas Sarkozy avait bĂ©nĂ©ficiĂ© de leurs fonds pour sa campagne de 2007.

Ce dernier a toujours fermement rejetĂ© ces accusations et son entourage rĂ©cuse que M. Djouhri figure parmi les proches de l’ancien chef d’Etat.

L’homme d’affaires, qui promettait aux juges d’intervenir en faveur de M. Sarkozy et dont le nom apparaĂ®t dans une transaction suspecte avec la Libye ainsi que dans l’exfiltration hors de France d’un personnage-clĂ© du rĂ©gime Kadhafi, s’est jusqu’Ă prĂ©sent soustrait aux demandes de la justice et n’a ainsi pas rĂ©pondu Ă la convocation des enquĂŞteurs en septembre 2016.

A cette Ă©poque, après trois ans d’investigations, les juges d’instruction du pĂ´le financier de Paris ne disposaient pas de preuves irrĂ©futables d’un financement libyen, mais d’une sĂ©rie de tĂ©moignages et d’Ă©lĂ©ments troublants.

Parmi eux, la vente suspecte en 2009 d’une villa situĂ©e Ă Mougins (Alpes-Maritimes), pour environ 10 millions d’euros, Ă un fonds libyen gĂ©rĂ© par Bachir Saleh, l’ancien grand argentier du rĂ©gime de Kadhafi, Ă©vincĂ© du pouvoir et tuĂ© en 2011.

Or les juges soupçonnent Alexandre Djouhri d’ĂŞtre le vĂ©ritable propriĂ©taire et vendeur de ce bien et de s’ĂŞtre entendu avec Bachir Saleh pour fixer un prix d’achat « très surĂ©valué », selon les Ă©lĂ©ments de l’enquĂŞte rapportĂ©s Ă l’AFP.

Le parquet national financier avait alors Ă©tendu ses investigations Ă de possibles dĂ©tournements de fonds commis Ă la faveur de cette vente, en lien avec l’affaire.

– ‘Moi, je m’en fous’ –

Les magistrats pensent aussi qu’Alexandre Djouhri a aidĂ© M. Saleh Ă quitter la France, en jet privĂ© via le Niger au printemps 2012, alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrĂŞt dans son pays. Une exfiltration qui lui a permis de rejoindre ensuite l’Afrique du Sud.

ContactĂ© par l’AFP, son avocat n’a pas donnĂ© suite.

Longtemps rĂ©putĂ© proche du clan chiraquien, et notamment de l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin, Alexandre Djouhri s’est, au fil des annĂ©es, rapprochĂ© des rĂ©seaux de Nicolas Sarkozy.

Dans une sĂ©rie de conversations interceptĂ©es par les enquĂŞteurs, l’homme d’affaires avait promis de faire parvenir aux juges une lettre dans laquelle M. Saleh dĂ©mentirait un financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. En mars 2014, le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, Michel Gaudin, s’enquerrait, « à la demande du prĂ©sident », de la dĂ©marche dont on ignore encore aujourd’hui si elle a abouti.

D’après ces Ă©coutes, M. Djouhri laissait entendre qu’une telle dĂ©marche ne serait peut-ĂŞtre pas « opportun(e) » en raison des Ă©lections municipales qui se tenaient alors en France, tout en ajoutant: « Moi, je m’en fous, posez-lui la question ». Dans un coup de fil ultĂ©rieur, le mĂŞme jour, Michel Gaudin prĂ©cise: « J’ai eu le prĂ©sident, donc… pour lui pas de problème de calendrier, le plus tĂ´t sera le mieux, hein? »

Selon le Canard enchaĂ®nĂ©, l’homme d’affaires d’origine algĂ©rienne Ă©tait prĂ©sent Ă une rĂ©ception Ă l’ambassade de France Ă Alger en prĂ©sence du prĂ©sident Emmanuel Macron, le 6 dĂ©cembre.