Arrivée à Abidjan de Faure Gnassingbé pour une visite d’amitié et de travail

Le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, est arrivé lundi à la mi-journée à Abidjan, où il devrait s’entretenir avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail.M. Faure Gnassingbé a été accueilli à sa descente d’avion, à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan peu après 12h00 (heure locale et Gmt), par le chef de l’Etat ivoirien et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des officiers de l’armée.

Après des honneurs militaires, le président Gnassingbé a pris un bain de foule des ressortissants togolais, visiblement en liesse, venus nombreux apporter leur soutien à leur dirigeant, à sa sortie du pavillon présidentiel.

Un tête-à-tête entre les deux chefs d’Etat est prévu après l’étape de l’aéroport au palais de la présidence au Plateau, le centre des Affaires d’Abidjan. A cette occasion, ils feront le tour des questions de coopération bilatérale et régionale.