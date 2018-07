Arrivée à Abidjan de la princesse du Koweït Hissa Saad

La princesse de l’État du Koweït, son altesse Hissa Saad Sheikha Al-Sabah est arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi à Abidjan où elle entend renforcer la coopération entre la Côte d’Ivoire et le monde arabe, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Cette présence en terre ivoirienne de la princesse du Koweït s’inscrit dans le cadre du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (FIED 2018) qui se tiendra à Abidjan vendredi et samedi. Cette visite vise également le renforcement de la collaboration entre les femmes des deux pays.

«C’est un plaisir pour moi d’être en Côte d’Ivoire. Je suis là pour promouvoir la coopération entre les femmes africaines et arabes», a dit la princesse à sa descente d’avion à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan indiquant par ailleurs, la possibilité de soutenir les femmes ivoiriennes lors de ces assises en fonction des projets qui lui seront présentés par celles-ci.