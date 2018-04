Art contemporain: deux Camerounais dans le top 20 des artistes les mieux cotÃ©s d’Afrique

Pascale Marthine Tayou et Bartelemy Toguo occupent respectivement les 10e et 17e places du classement produit dans un rapport d’Ă©tude du marchĂ© de l’art africain.

CoordonnĂ© par le marchand d’art Jean–Philippe Aka, l’Africa Art Market Report 2016 vient d’être publiĂ© avec son classement des artistes contemporains africains les plus en vue. Qu’ils soient originaires du Maroc, d’Afrique du Sud, du Ghana ou du Mali, les artistes plasticiens qui y sont mentionnĂ©s ont Ă©tĂ© jugĂ©s sur leurs rĂ©sultats lors de ventes aux enchères, le prix moyen de leurs Ĺ“uvres sur le marchĂ©, leur nombre d’expositions dans les musĂ©es ainsi que dans les galeries d’art.

Les noms de deux Camerounais figurent dans le top 20 des artistes contemporains africains les plus cotés. Il s’agit de Pascale Marthine Payou (10e) et de Bartelemy Toguo (17e).

Pascale Marthine Payou n’est pas très connu au Cameroun. Mais, en Occident, son talent est très prisĂ©. Ses domaines de compĂ©tences sont le dessin, la photographie, la vidĂ©o, l’assemblage et le graffiti. La particularitĂ© de Pascale Marthine Payou, c’est cette part du Cameroun qu’il fait ressortir dans chacune de ses Ĺ“uvres, soit Ă travers des objets ou encore Ă travers des images des coins du pays. En dehors de cet aspect culturel, ses rĂ©alisations sont de constants appels Ă rĂ©flĂ©chir sur des questions relatives  à l’économie, la migration et Ă l’identitĂ© culturelle des peuples.

Son compatriote Bartelemy Toguo est sculpteur, photographe, vidĂ©aste, comĂ©dien, peintre, metteur en scène. La force de ses Ĺ“uvres tient au mĂ©lange des symboles traditionnels que l’artiste recompose et de sa propre expression allĂ©gorique. «Avec poĂ©sie, humour et parfois provocation, vous interprĂ©tez les thèmes de l’exil, de la migration, des Ă©changes Nord/Sud, du racisme, de la violence, de la solitude. « Nous sommes tous en transit permanent. On part d’un lieu pour un autre Ă l’aide de diffĂ©rents moyens, tout en emportant avec nous, lors de ces voyages, notre culture qui va Ă la rencontre de l’Autre ». Ces mots, qui sont les vĂ´tres, en disent long sur votre sensibilitĂ©. Votre oeuvre traduit vos prĂ©occupations face Ă l’évolution de votre pays, de votre continent, du monde. En rĂ©interprĂ©tant les bouleversements de notre temps par votre imagination et votre crĂ©ativitĂ©, en les reliant Ă de vieux mythes que vous mixez et entrechoquez, vous vous adressez Ă l’ensemble de l’humanité», disait de lui l’ancienne ambassadrice de France au Cameroun, Christine Robichon, Ă l’occasion de la remise des insignes de «Chevalier des arts et des lettres» Ă BarthĂ©lĂ©my Toguo.

