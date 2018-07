Arthur Zang, lauréat du «prix Odess » de la Fondation Pierre Fabre

L’ingénieur camerounais a été auréolé lundi à Lavaur dans le sud de la France, pour son initiative Africa Cardiac Care, qui permet aux patients à faibles revenus, de bénéficier d’une palette d’examens illimités (test de glycémie, tension artérielle et électrocardiogramme) en déboursant moins de 30 000 FCFA par an.

Depuis 2016, le prestigieux prix de l’Observatoire de la e-Santé dans les pays du Sud (Odess), récompense les meilleures innovations technologiques africaines et asiatiques dans le domaine de la santé.

Pour cette édition, en plus de Africa Cardiac care, cinq autres projets ont été primés. Il s’agit des projets MosquiT de l’Inde, Guinea Epilepsy Project de la Guinée, TraumaLink du Bangladesh, Operation Asha du Cambodge et Blood safety strenthening Programme du Lesotho.

Toutes ces initiatives ont été évaluées par un groupe d’experts composé de Gilles Babinet, digital champion auprès de la commission européenne, de Cheick Oumar Bagayoko, professeur en informatique médicale et directeur du centre d’expertise en télémédecine et e-santé de Bamako, pour ne citer que ceux-là.

Les promoteurs de ces initiatives bénéficieront du soutien de laFondation Pierre Fabre et de ses partenaires. Pendant douze mois, ils auront un accès à une enveloppe globale de 100 000 euros (près de 65 millions FCFA) au fur et à mesure et en fonction des demandes jugées prioritaires, des prestations (webdesign, matériel, communication, études…) pour développer leurs projets.

Il faut préciser que Arthur Zang compte parmi les grands noms de la tech africaine. Spécialisé en e-santé, il s’est fait connaître grâce au CardioPad, son invention qui permet de réaliser des électrocardiogrammes à faible coût. On lui attribue aussi la paternité de plusieurs autres solutions médicales innovantes qu’il promeut à travers Africa Cardiac Care, l’un des premiers programmes d’accompagnement des patients à faibles revenus sur le continent.