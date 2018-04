Artistes et fans rendent hommage au DJ suÃ©dois Avicii, dÃ©cÃ©dÃ© Ã  28 ans

Des milliers de personnes, musiciens et fans, ont rendu hommage samedi à Stockholm au prodige suédois Avicii, un des DJs les plus célèbres de la scène électro, au lendemain de sa mort à 28 ans à Oman.

ConsidĂ©rĂ© comme l’un des meilleurs DJs au monde, Tim Bergling, de son vrai nom, a Ă©tĂ© retrouvĂ© sans vie vendredi Ă Mascate, la capitale du sultanat d’Oman, oĂą il se trouvait depuis quelques jours en vacances avec des amis.

Une source policière omanaise a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP qu' »n’y a aucune piste criminelle retenue » pour le dĂ©cès de la star. La police de ce pays du Golfe a « toutes les informations sur la mort » du DJ de 28 ans, mais « refuse de les rendre publiques pour des raisons de confidentialitĂ© » Ă la demande de la famille, a poursuivi cette source sous couvert d’anonymat.

L’hĂ´tel Muscat Hills Resort Ă Mascate, oĂą le DJ a sĂ©journĂ© avant sa mort, a indiquĂ© samedi sur Instagram qu' »Avicii semblait de vraiment de bonne humeur et s’amusait, il Ă©tait très amical avec tout le monde ».

De Madonna Ă David Guetta, les messages d’artistes et d’anonymes ont affluĂ© sur les rĂ©seaux sociaux pour saluer la mĂ©moire du jeune SuĂ©dois et sa contribution Ă la « House » dont il Ă©tait un des reprĂ©sentants les plus Ă©coutĂ©s.

A l’initiative du DJ/producteur Sebastian Ingrosso et du collectif Swedish House Mafia, plusieurs milliers de personnes, souvent jeunes, se sont rassemblĂ©es samedi après-midi sur la place Sergels Torg, dans le centre de la capitale suĂ©doise, oĂą Ă©taient diffusĂ©s en boucle ses titres les plus populaires.

« C’Ă©tait un Mozart moderne », s’est avancĂ©, Ă©mu, Chris Koskela, 61 ans. « Un des plus grands artistes que la Suède ait connus, au niveau de Madonna ou de David Bowie », a indiquĂ© Ă l’AFP ce professeur de langues alors que la foule, souvent jeune, dansait sur « Wake me up » ou « Levels ».

« Je ne trouve pas de mots. Nous Ă©tions des gamins de Suède avec des rĂŞves et Tim nous a inspirĂ©s comme il a inspirĂ© des millions d’autres », a tweetĂ© Sebastian Ingrosso.

Dans la nuit de vendredi Ă samedi, les clubs de Stockholm ont observĂ© une minute de silence et l’Ericsson Globe, une des plus grandes arènes de Stockholm qu’il avait remplie trois soirs de suite en 2014, a projetĂ© son nom sur sa façade.

A l’Ă©poque, rappelle la journaliste spĂ©cialisĂ©e Annah Björk, responsable de la critique musicale au journal Svenska Dagbladet, Avicii suscitait « l’incomprĂ©hension absolue des adultes qui ne voyaient pas comment un type seul poussant des boutons sur son ordinateur pouvait attirer des foules dans le monde entier ».

– Problèmes de santĂ© –

Avicii Ă©tait notamment connu du grand public pour son tube « Wake Me Up » avec le chanteur Aloe Blacc en 2013.

Le SuĂ©dois s’est hissĂ© Ă deux reprises Ă la troisième place du classement des meilleurs DJs du monde, en 2012 et 2013, selon « DJ Magazine », la rĂ©fĂ©rence en la matière. Et d’après le magazine Forbes, il avait engrangĂ© 90 millions de dollars (73 millions d’euros) entre 2012 et 2016.

Sur Spotify, ses titres affichent près de 600 millions d’Ă©coutes.

« Tellement triste… Tellement tragique », a commentĂ© la reine de la pop Madonna sur Instagram.

Pour la star française David Guetta, « le monde a perdu un musicien incroyablement talentueux » et Wyclef Jean, qui avait travaillĂ© avec lui en 2016, a dit pleurer « un petit frère ».

Au cours de ces dernières annĂ©es, le SuĂ©dois n’avait pas fait mystère de ses problèmes de santĂ©, comme sa pancrĂ©atite, due Ă une consommation excessive d’alcool. Il avait annoncĂ© en 2016 qu’il se rangeait des platines et ne mixerait plus sur scène.

Fils de l’actrice populaire suĂ©doise Anki LidĂ©n, Avicii avait sorti ses premiers titres en 2010 avant de connaĂ®tre une ascension fulgurante.

Son tube « Levels », sorti en 2011 et construit notamment autour d’un sample de la chanteuse de soul amĂ©ricaine Etta James, lui a notamment valu deux nominations aux Grammys.

Son nom de scène venait du mot sanskrit dĂ©signant un des cercles de l’enfer bouddhiste, auquel il a rajoutĂ© un « i » pour des raisons stylistiques.

Il avait publiĂ© le 17 avril un tweet: « Merci pour la nomination » de son nouvel EP (extended play) « Avicii(01) » aux Billboard Awards.