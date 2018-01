Artur Silva, nouveau Premier ministre de GuinÃ©e Bissau

Le prĂ©sident JosĂ© Mario Vaz a nommĂ© ce mardi au poste de Premier ministre Artur Silva, ancien ministre de l’Ă©ducation nationale dans le gouvernement de Carlos Gomes Junior renversĂ© en 2012 par un coup d’Ă©tat.Cette nomination intervient Ă un moment oĂą le pays traverse une profonde crise politique.

Bon nombre d’analystes politiques se demandent dĂ©jĂ si cette nomination sera de nature Ă mettre fin Ă la crise politique puisque le promu n’est pas le candidat du PAIGC qui avait jetĂ© son dĂ©volu sur Augusto Olivais comme premier ministre.

Par contre le groupe des 15 dissidents du PAIGC et le PRS, deuxième force politique au parlement avec 40 dĂ©putĂ©s, se sont toujours opposĂ©s Ă la position du parti historique qui a conduit la GuinĂ©e Bissau Ă l’indĂ©pendance.

Une dĂ©lĂ©gation de haut niveau de la CEDEAO est annoncĂ©e Ă Bissau ce mercredi 31 janvier 2018 pour mettre en Ĺ“uvre les dĂ©cisions des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’organisation sous rĂ©gionale.

Cependant, les cinq organisations internationales impliquĂ©es dans le processus de consolidation de la paix en GuinĂ©e-Bissau – CEDEAO, UA, CPLP, UE et ONU – le groupe «P5» se sont rĂ©unis Ă Bissau le 30 janvier 2018 pour discuter des derniers dĂ©veloppements de la situation politique du pays.

A ce stade critique, le P5 croit fermement Ă la nĂ©cessitĂ© de maintenir la cohĂ©sion sociale, la paix et la stabilitĂ© dans le pays. Le P5 assure suivre de près la situation actuelle et souligne la nĂ©cessitĂ© d’assurer le plein respect de la loi et des droits de l’homme, y compris des droits Ă la libertĂ© de rĂ©union et de participation Ă la vie politique.

On rappelle que lors de la rĂ©cente dĂ©cision des chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO tenue lors du Sommet de l’Union africaine Ă Addis-Abeba le 27 Janvier, le P5 rĂ©itĂ©rait la nĂ©cessitĂ© de nommer un Premier ministre de consensus conformĂ©ment Ă l’Accord de Conakry et appellait tous les signataires Ă honorer leurs engagements au titre de l’Accord.

Le P5 exhorte par ailleurs tous les acteurs politiques Ă respecter tous les principes Ă©noncĂ©s dans la Charte des Nations Unies et les traitĂ©s internationaux relatifs aux droits de l’homme et Ă s’abstenir de toute action publique ou de toute rhĂ©torique susceptible d’aggraver les tensions dans le pays.