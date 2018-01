Arundhati Roy, la mauvaise conscience de l’Inde

Vingt ans après le succès planĂ©taire de son « Dieu des Petits Riens », l’Ă©crivaine et militante de gauche indienne Arundhati Roy revient Ă la fiction avec un très attendu second roman, plus brĂ»lant et politique que jamais.

Livre puissant et complexe qui paraĂ®t jeudi en français, « Le Ministère du Bonheur SuprĂŞme » (Ă©d. Gallimard, trad. Irène Margit) poursuit l’Ĺ“uvre critique de la sociĂ©tĂ© et l’État indiens que son auteure construit dans ses dizaines d’essais depuis deux dĂ©cennies.

« Non seulement en Inde mais partout dans le monde, un système Ă©conomique qui divise les gens est en train d’ĂŞtre créé », prĂ©cise Ă l’AFP l’intellectuelle de 56 ans. « Je dĂ©cris comment ce système pulvĂ©rise les personnes vulnĂ©rables dans ce pays. »

De l’Arundhati Roy romancière, on gardait l’image de la jeune Indienne recevant en sari pourpre le prestigieux prix Booker en 1997 pour le « Dieu des Petits Riens », Ă©coulĂ© Ă plus de six millions d’exemplaires dans le monde.

Quand l’AFP la rencontre par une après-midi d’hiver dans un cafĂ© des entrailles du Vieux Delhi, sa chevelure est toujours aussi bouclĂ©e mais les filaments blancs y ont supplantĂ© les bruns. Femme de petite taille aux yeux cernĂ©s de khĂ´l, son timbre posĂ© et ses sourires espiègles surprennent tant ils contrastent avec la vĂ©hĂ©mence de ses Ă©crits.

Pourquoi tant d’annĂ©es se sont-elles Ă©coulĂ©es avant un autre roman ? « J’ai mis du temps Ă me remettre du +Dieu des Petits Riens+, pas seulement Ă cause de son succès matĂ©riel, mais parce que d’une certaine manière, je l’ai excavĂ© des profondeurs de moi-mĂŞme. »

Roman luxuriant Ă la myriade de personnages, « Le Ministère du Bonheur SuprĂŞme » passe de la vie d’une communautĂ© de hijras (transgenres) du Vieux Delhi Ă une histoire d’amour sur toile d’insurrection au Cachemire. On y croise aussi les nationalistes hindous, la guĂ©rilla maoĂŻste des forĂŞts du centre du pays, les violences de castes et mille autres thèmes familiers de l’Arundhati Roy militante.

Cette narration labyrinthique, l’Ă©crivaine confie l’avoir pensĂ©e Ă l’image du dĂ©dale urbain des Ă©normes mĂ©gapoles indiennes. Ce livre, rĂ©digĂ© sur dix ans, « vous devez apprendre Ă le connaĂ®tre comme vous apprenez Ă connaĂ®tre une ville: parcourir ses grandes routes, ses petites routes, ses arrière-cours, ses terrains vagues. »

– AdulĂ©e et haĂŻe –

Aussi idolâtrĂ©e par ses lecteurs qu’elle peut ĂŞtre dĂ©testĂ©e, clairvoyante pour les uns, idĂ©aliste et caricaturale pour les autres… c’est peu dire que le nom d’Arundhati Roy clive et dĂ©chaĂ®ne les passions dans son pays.

AbonnĂ©e aux polĂ©miques, aux manifestations et aux passages devant les tribunaux, la pamphlĂ©taire s’est forgĂ© depuis son accession Ă la cĂ©lĂ©britĂ© littĂ©raire une carrure d’intellectuelle dissidente dans la veine d’un Noam Chomsky aux États-Unis.

« J’aurais du mal Ă ĂŞtre en paix avec moi-mĂŞme si je ne parlais pas de ce qu’il se passe ici », lance-t-elle pour expliquer cet engagement intransigeant.

« Comment pouvez-vous accepter qu’on mutile des centaines de gens au Cachemire ? Comment pouvez-vous accepter une sociĂ©tĂ© qui, depuis des milliers d’annĂ©es, a dĂ©cidĂ© qu’une partie de sa population pouvait ĂŞtre appelĂ©e +intouchable+ ? Comment pouvez-vous accepter une sociĂ©tĂ© qui brĂ»le les maisons des populations tribales et les expulse de leurs foyers au nom du progrès ? »

D’une plume aiguisĂ©e comme une lame, cette fille d’une chrĂ©tienne de la rĂ©gion mĂ©ridionale du Kerala et d’un hindou du Bengale occidental pourfend la crispation identitaire de l’Inde sous la fĂ©rule des nationalistes hindous. Son nouveau roman dĂ©peint ces derniers comme Ĺ“uvrant Ă un nouveau « Reich » fondamentaliste.

« Le niveau de communautarisation et de polarisation des gens n’a jamais Ă©tĂ© aussi exĂ©crable », dĂ©clare-t-elle. « Il y a des milices qui rĂ´dent en voulant brĂ»ler des salles de cinĂ©ma, des groupes d’Ă©normes moustachus qui cĂ©lèbrent la sati » – pratique illĂ©gale et rarissime d’immolation d’une veuve sur le bĂ»cher de son mari.

Infatigable porte-voix des opprimés, écologiste, féministe, altermondialiste et critique du capitalisme, Arundhati Roy confie son espoir de voir émerger des tumultes du monde une forme de justice sociale.

« Quelque chose naĂ®tra, soit de la destruction totale soit d’une sorte de rĂ©volution, mais ça ne peut juste pas continuer comme ça. »