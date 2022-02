Ascension du Mont Cameroun : 500 athlètes sur la ligne de départ ce 19 février 2022

Les coureurs camerounais et d’origine étrangère prennent part à la Course de l’espoir dans la ville de Buea ce 19 février 2022.

500 athlètes du Cameroun et du monde ont rendez-vous ce 19 février 2022 à Buea dans le Sud-Ouest Cameroun. Ils participent à la 27è édition de la Course de l’espoir. Leur objectif commun est d’aller le plus vite possible, gravir les 4100 m du Char des dieux, revenir le premier et empocher la cagnotte de 10 millions de FCFA mis en jeu.

Pour cette édition, les compétiteurs camerounais vont s’opposer entre eux et entre les coureurs d’autres nationalités. Aux rangs des pays étrangers enregistrés à l’édition 2022 de l’Ascension du Mont Cameroun, figurent le Tchad, le Congo, la France, la Tanzanie, le Kenya, etc.

Dans les deux catégories hommes et femmes, les participants aspirent à la victoire pour succéder respectivement à Ali Ahmadou (Messieurs, 4h 30min 46s) et Kitang Mildred (dames, 5h 21min 44s), vainqueurs de la 26è édition et candidats à leur propre succession. Outre ces tenants de titres, les habitués de la course tels Godlove Gabsibuin et Tatah Carine Wiysenyuy vont tour à tour à la conquête de la 6è couronne catégorie messieurs et 4è couronne chez les dames.

Comme lors de la dernière édition tenue les 26 et 27 février 2021, les athlètes et les organisateurs sont face aux challenges sanitaire et sécuritaire. La lutte contre la pandémie du Covid-19 se poursuit et les participants sont astreints de passer au crible des visites médicales. Et le site de l’événement se trouve dans une région en proie à la crise sécuritaire depuis au moins cinq ans.

Pour la réussite de cette fête annuelle édition 2022, la ligue régionale d’athlétisme a assuré il y a quelques jours que tout est fin prêt. Au 15 février 2022, la cinquantaine d’athlètes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest était déjà sur le site à Buea. Tout est ainsi bien parti pour une fête réussie. Après la cérémonie d’ouverture officielle au stade Molyko, les coureurs vont s’ébranler en matinée vers la montagne. Au Soir du 19 février 2022, les vainqueurs seront dévoilés.

Rappelons que l’Ascension du Mont Cameroun est initiée depuis 1973 par la société Guinness sous le nom de « Guinness Mount Cameroon Race ». C’est une course mixte qui oppose les concurrents sur une distance approximative de 42km. Il s’agit avec l’ascension et la descente du « char des dieux », du nom donné par le navigateur carthaginois Hannon. Il découvrit le Mont Cameroun, un volcan, 2è plus haute altitude d’Afrique derrière le Kilimandjaro, en Tanzanie, 5895m.