Ascension du Mont Cameroun : 536 athlètes enregistrés pour la 24ème édition

La Fédération camerounaise d’athlétisme (FCA) a annoncé, jeudi au cours d’une réunion préparatoire, que 536 athlètes ont confirmé leur participation à la 24ème édition de la course de l’Espoir communément appelée « Ascension du Mont Cameroun », prévue samedi prochain à Buéa, dans le sud-ouest du pays.Les organisateurs de cette compétition ont indiqué que les athlètes sont issus d’une douzaine de pays d’Afrique et d’Europe. Répartis en quatre catégories (juniors, dames, messieurs et vétérans), les participants effectueront un parcours de 42 km.

Le départ et l’arrivée de la course se dérouleront au stade omnisports de Molyko mais le point d’orgue sera, sans conteste, la montée et la descente du Mont Cameroun qui culmine à 4100 mètres d’altitude.

Dans chaque catégorie, l’athlète qui franchira en premier la ligne d’arrivée va recevoir un trophée. Le vainqueur de la course dans les catégories juniors, dames et messieurs recevra 10 millions F CFA, 7 millions F CFA pour le deuxième et 3 millions F CFA pour le troisième.

Etant donné que la course va se tenir dans le sud-ouest du pays secoué, depuis plus de deux ans, par la crise anglophone, les autorités administratives ont annoncé le renforcement des mesures sécuritaires le long du trajet.