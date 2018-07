ASCOM 2018: les meilleurs de la communication récompensés à Abidjan

Plusieurs personnalités, entreprises et autres initiatives ont été primées, jeudi, au cours de la 6è édition des As de la communication, du marketing et de l’événementiel (ASCOM) en présence de Jacques Séguéla, figure emblématique mondiale de la communication, a constaté APA surplace dans la capitale économique ivoirienne.C’est la présidente du jury, Anne-Marie Konan Payne, également Conseillère du chef du gouvernement en charge de la modernisation de l’action publique qui a dévoilé les meilleurs dans les différents domaines de la communication au cours cet événement.

Les directeurs généraux, Berthé Abdrahamane Tiémoko de l’IPS-Caisse générale de Retraite des agents de l’Etat (CGRAE) et Dr Félix Edoh Amenounvé, Directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) ont été distingués dans la catégorie de la communication institutionnelle.

La meilleure collectivité territoriale est revenue à Soungalo Coulibaly dit Charles Sanga, le maire de Tafiré (Nord-ivoirien). En ce qui concerne la meilleure communication digitale, la bloggeuse Yehni Djidji et Jean Paul Denoix de CFAO-Retail, ont arraché les premières marches.

Le meilleur événement de l’année a été décroché par la Journée nationale des chefs d’entreprises(JNCE) initiée par l’agence Capital Connect dirigée par Nadine Bla et le Salon de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA).

Le Prix de la meilleure agence de communication a été enlevé par 6ème Sens avec Alexandre Barry. Au niveau de la Communication sociale, les Fondation MTN-CI et LYA ont été primées.

Des pionniers de la communication en Côte d’Ivoire tels qu’Ousmane Sy Savané (ex-Directeur d’Ivoire Média) et Daniel Bréchat (Panafcom) ont été honorés au cours de cette édition.

L’événement, ASCOM, se présente comme l’un des plus grands rendez-vous de l’écosystème ivoirien de la communication, du marketing et de l’événementiel. Son promoteur est le journaliste ivoirien, Michel Russel Lohoré.