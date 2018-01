Asile: les 28 cherchent une issue Ã  leur querelle sur les quotas de rÃ©fugiÃ©s

Les ministres de l’IntĂ©rieur des 28 se sont retrouvĂ©s jeudi Ă Sofia pour lancer la dernière ligne droite de la rĂ©forme du système europĂ©en d’asile, un chantier prioritaire mais toujours bloquĂ© par de profondes divisions sur les quotas d’accueil de rĂ©fugiĂ©s.

Leur rencontre est la première organisĂ©e par la prĂ©sidence bulgare du Conseil de l’Union, Ă qui a Ă©tĂ© confiĂ©e la lourde tâche de finaliser d’ici le dĂ©but de l’Ă©tĂ© un accord dans ce dossier enlisĂ© depuis plus d’un an et demi.

« L’objectif fixĂ© par les chefs d’Etat et de gouvernement est clair: d’ici juin, nous devons avoir un accord politique », a rappelĂ© Ă son arrivĂ©e le ministre allemand de l’IntĂ©rieur, Thomas de Maizière.

Mais « ce sera difficile et la question d’une juste rĂ©partition (des demandeurs d’asile, ndlr) est la plus difficile » a-t-il admis, en rĂ©fĂ©rence au dĂ©bat sur les quotas de rĂ©fugiĂ©s qui divise l’UE depuis près de trois ans.

Le question des quotas est liĂ©e Ă la refonte en chantier du « règlement Dublin », qui dĂ©signe quel pays europĂ©en a la responsabilitĂ© de traiter une demande de protection. Ce dispositif dĂ©criĂ© la confie aujourd’hui presque toujours aux pays de première entrĂ©e, faisant peser une charge dĂ©mesurĂ©e sur des pays comme la Grèce et l’Italie.

D’oĂą l’idĂ©e, proposĂ©e par la Commission europĂ©enne, de partager l’accueil par des quotas de « relocalisation » qui ne seraient dĂ©clenchĂ©s que dans des situations de crises comparables Ă celle de 2015, quand 1,26 million de personnes ont demandĂ© l’asile dans l’UE.

– ‘Pas une bonne chose’ –

Le principe est soutenu notamment par Berlin, Rome ou Athènes, mais il fait l’objet d’un rejet catĂ©gorique par d’autres pays, en particulier ceux du groupe de Visegrad (Hongrie, Slovaquie, Pologne, RĂ©publique tchèque).

« Les quotas ne sont pas une bonne chose », a rĂ©pĂ©tĂ© jeudi Ă Sofia le ministre de l’IntĂ©rieur slovaque, Robert Kalinak, pour qui « nous avons besoin d’inventer quelque chose d’autre ».

Le nouveau ministre autrichien de l’IntĂ©rieur Herbert Kickl, issu du parti d’extrĂŞme droite FPĂ–, s’est rangĂ© dans son camp. « Je ne suis pas un ami des mesures de relocalisations, si elles sont prises sans l’accord explicite des Etats membres », a-t-il dĂ©clarĂ© devant la presse.

Les adversaires des quotas estiment que la solidaritĂ© europĂ©enne doit se traduire d’une autre manière, notamment financière. Et ils demandent de mettre l’accent sur la politique extĂ©rieure de l’UE, pour Ă©viter les arrivĂ©es illĂ©gales sur le territoire europĂ©en.

La solidaritĂ© « ne peut pas ĂŞtre interprĂ©tĂ©e diffĂ©remment » par les pays de l’UE, a toutefois insistĂ© jeudi le commissaire europĂ©en en charge des migrations, Dimitris Avramopoulos, appelant à « sortir de cette impasse ».

– Futur incertain –

Le commissaire grec a fermement contestĂ© l’idĂ©e d’un « échec » des quotas de rĂ©fugiĂ©s qui ont Ă©tĂ© en vigueur entre septembre 2015 et septembre 2017, l’un des principaux arguments des dĂ©tracteurs d’une telle mesure pour l’avenir.

MalgrĂ© l’absence de consensus, l’UE avait adoptĂ© en 2015 un plan de « relocalisations » de demandeurs d’asile depuis l’Italie et la Grèce, incluant des quotas obligatoires d’accueil portant sur 120.000 personnes.

Cette exception provisoire aux règles de Dublin, qui concernait surtout des Syriens et des ErythrĂ©ens, n’a permis d’en rĂ©partir qu’environ 33.000 et plusieurs pays de l’Est ont refusĂ© frontalement de l’appliquer. Mais pour la Commission, le dĂ©calage avec les objectifs initiaux du plan rĂ©sulte surtout de la forte chute des arrivĂ©es sur les cĂ´tes europĂ©ennes.

Elles ont en effet nettement reculĂ©. D’abord en 2016 sur les cĂ´tes grecques, après un accord controversĂ© avec la Turquie, puis en Italie Ă partir de la mi-2017, via notamment une collaboration elle aussi dĂ©criĂ©e avec les autoritĂ©s libyennes.

La situation a changé « mais nous ne savons pas ce que le futur nous réserve », a prévenu M. Avramopoulos, appelant les Européens à rapidement mettre en place un système « solidaire » pour être prêts en cas de nouvelle crise.

Pour sortir de l’impasse sur les quotas, le ministre allemand de l’IntĂ©rieur a suggĂ©rĂ© jeudi de boucler dans un premier temps d’autres volets moins conflictuels de la rĂ©forme de l’asile, qui vise aussi Ă harmoniser le patchwork des procĂ©dures d’accueil dans les pays de l’UE.

« Alors il pourrait y avoir des progrès », a estimé M. de Maizière.