Assange va perdre la protection de l’Equateur, estime l’ex-prÃ©sident Correa

Le crĂ©ateur australien de WikiLeaks Julian Assange, rĂ©fugiĂ© depuis 2012 Ă l’ambassade d’Équateur Ă Londres, va perdre la protection de ce pays, a estimĂ© l’ex-prĂ©sident Ă©quatorien Rafael Correa, qui lui avait accordĂ© l’asile, dans un entretien Ă l’AFP.

« J’ai très peur pour la sĂ©curitĂ© de Julian Assange. Je pense que ce n’est qu’une question de temps pour que ce gouvernement, qui a trahi tous les idĂ©aux (…), lui retire son soutien », a dĂ©clarĂ© cet Ă©conomiste de 54 ans lors d’une interview exclusive rĂ©alisĂ©e jeudi soir.

Rafael Correa s’exprimait quelque jours après la dĂ©cision du nouveau gouvernement Ă©quatorien de naturaliser Assange afin de tenter de lui obtenir un statut diplomatique et le faire sortir de son ambassade afin trouver une solution Ă cette situation de plus en plus dĂ©licate pour le pays andin.

Craignant une extradition vers la Suède pour un viol prĂ©sumĂ© qu’il nie, Julian Assange, 46 ans, a trouvĂ© asile en 2012 Ă l’ambassade d’Équateur Ă Londres. Ce pays Ă©tait alors gouvernĂ© par Rafael Correa (2007-2017), figure de la gauche sud-amĂ©ricaine, qui avait narguĂ© Washington en recevant le fondateur de WikiLeaks.

Depuis son dĂ©part du pouvoir, l’ancien chef d’Etat est devenu l’opposant numĂ©ro un de son successeur et ex-alliĂ©, l’actuel prĂ©sident Ă©quatorien Lenin Moreno.

Ainsi, M. Correa est rĂ©cemment sorti de sa retraite politique en Belgique, pays dont est originaire son Ă©pouse, pour revenir en Equateur affronter M. Moreno Ă l’occasion du rĂ©fĂ©rendum que l’actuel prĂ©sident a convoquĂ© pour le 4 fĂ©vrier.

Cette consultation vise notamment à mettre fin à la réélection présidentielle indéfinie, une initiative qui cherche à écarter M. Correa de la vie politique en évitant un éventuel retour en 2021, selon les experts.

Rafael Correa vient Ă©galement de quitter Alianza Pais, le parti qu’il avait fondĂ© et actuellement toujours au pouvoir mais divisĂ© entre « corrĂ©istes » et « morĂ©nistes ».

« Il ne manque qu’une pression des Etats-Unis pour qu’ils (le gouvernement) le fassent (lâcher Assange), ils attendent le 4 fĂ©vrier pour prendre une dĂ©cision », a ajoutĂ© M. Correa.

« Il est clair que Lenin Moreno n’est pas un homme de convictions, il est clair qu’il est soumis aux puissances » Ă©trangères, a-t-il poursuivi en rĂ©fĂ©rence aux Etats-Unis, oĂą l’Australien craint d’ĂŞtre extradĂ© et jugĂ©, s’il sort de l’ambassade Ă©quatorienne, pour la publication par WikiLeaks de secrets militaires et de documents diplomatiques amĂ©ricains en 2010.