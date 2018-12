Assassinat de Norbert Zongo: La société civile burkinabè mobilisée pour le 20e anniversaire

Le Collectif des organisations démocratiques de masses et de partis politiques (CODMPP) et la Coalition nationale de lutte contre la vie chère (CCVC) veulent marquer le 20e anniversaire de l’assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses trois compagnons d’infortune, par une série d’activés à Ouagadougou, a-t-on appris mercredi, à la veille de la commémoration.Selon une lettre circulaire rendue publique, les principales activités prévues pour ce 13 décembre, sous la codirection des coordinations CODMPP et CCVC vont se dérouler du 10 décembre 2018 au 03 janvier 2019.

Il s’agit, par exemple, de l’exposition photographique et documentaire, à la Bourse du Travail, sur les 20 années de luttes du Collectif et de la CCVC.

En ce qui concerne la journée de demain jeudi 13 décembre, il est prévu un rassemblement à 7 h00 (GMT et local) au cimetière de Gounghin pour le dépôt de gerbes de fleurs, le recueillement et l’hommage à Norbert ZONGO et ses compagnons, aux martyrs de l’insurrection populaire et de la résistance au putsch et aux autres victimes.

Le même jour, à 9h00, il y aura un rassemblement à la place de la nation pour une marche-meeting, suivi à 17h, du lancement d’un film documentaire, à la Bourse du Travail, sur les 20 ans de lutte du CODMPP et de la CCVC pour la vérité et la justice dans l’affaire Norbert ZONGO.

Les coordinations nationales du CODMPP et de la CCVC exhortent leurs militants et sympathisants à «tout mettre en œuvre pour l’exécution de la présente lettre circulaire, en vue d’une commémoration réussie du 20ème anniversaire du drame de Sapouy, pour la satisfaction des attentes pressantes du peuple burkinabè».