Assassinat du sous-préfet de Batibo: la famille n’était pas au courant!

Depuis l’enlèvement de Namata Diteng le 11 février dernier, le gouvernement n’avait pas informé la famille de sa disparition.

Le meurtre en captivité du sous-préfet de Batibo (localité du Nord-Ouest), Namata Diteng, n’avait pas été signalé à sa famille. Au courant, le gouvernement camerounais s’état bien gardé de transmettre l’information. C’est donc par voie de média que les proches parents de l’administrateur ont été informés de sa mort.

Journalducameroun.com a appris que les seules informations que la famille de Namata Diteng recevait jusqu’ici de la part du gouvernement concernaient la poursuite des recherches.

Certaines sources ont révélé que la famille et le ministère de l’Administration territoriale ont gardé un contact quasi-permanent, mais qu’il n’a jamais été question du décès de Namata Diteng dans leurs échanges. Aucune visite officielle n’a non plus été effectuée à son domicile.

Le sous-préfet de Batibo a été enlevé le 11 février dernier, alors qu’il se préparait à participer aux festivités de la Fête nationale de la jeunesse. Son décès a été révélé mercredi après la publication du Plan gouvernemental d’assistance humanitaire destiné aux populations victimes des violences observées dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Le défunt laisse une veuve et neuf enfants dont quatre légitimes cinq adoptés.