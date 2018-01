Assaut massif de migrants subsahariens dans l’enclave de Melilla

Plus de 200 migrants africains ont forcĂ© la frontiĂšre Ă MĂ©lilia, samedi, et certains d’entre eux ont Ă©tĂ© blessĂ©s, selon des responsables espagnols.Un total de 209 personnes d’origine subsaharienne et cherchant Ă se rendre en Europe ont forcĂ© la frontiĂšre dans l’aprĂšs-midi, samedi, a indiquĂ© le bureau du gouvernement de Melilia dans un communiquĂ©.

L’officier de police qui a Ă©tĂ© blessĂ© a Ă©tĂ© « attaquĂ© par un immigrant avec l’un des crochets qu’ils utilisent pour escalader la clĂŽture » alors qu’il essayait de les arrĂȘter, a ajoutĂ© le communiquĂ©, notant que l’outil lui a coupĂ© le lobe de l’oreille.

Pour traverser, les migrants utilisent souvent des crochets et des chaussures cloutĂ©s. Quatre migrants ont quant Ă eux Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă l’hĂŽpital pour des blessures mineures.

Des vidĂ©os filmĂ©es par tĂ©lĂ©phones portables et diffusĂ©es par les mĂ©dias espagnols ont montrĂ© qu’un groupe de migrants circulait dans les rues de la ville de Melilia. Ils ont depuis Ă©tĂ© emmenĂ©s dans un centre de dĂ©tention pour migrants.

La barriĂšre est composĂ©e de deux clĂŽtures de six mĂštres de haut, avec des cĂąbles d’acier entrecroisĂ©s entre les deux.

Melilla, l’une des deux enclaves espagnoles dans le nord du Maroc, avec Sebta, est soumise depuis le dĂ©but de l’annĂ©e Ă un fort regain de pression migratoire. Les deux villes constituent les deux seules frontiĂšres terrestres entre l’Afrique et l’Europe, plaçant l’Espagne parmi les pays d’Europe les plus touchĂ©s par l’immigration clandestine.