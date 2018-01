Assemblée générale extraordinaire: la FIF réclame aux clubs signataires les originaux des demandes individuelles

La FĂ©dĂ©ration ivoirienne de football ( FIF) a informĂ© vendredi qu’elle a rĂ©clamĂ© aux 42 clubs et groupements d’intĂ©rĂŞts de son institution qui ont exigĂ© la convocation d’une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire ( AGE) Ă travers une pĂ©tition, les orignaux des demandes individuelles.« La FIF informe la famille du football ivoirien de ce que par exploit d’huissier en date des 03 et 04 janvier,  elle a mandatĂ© un huissier de justice Ă l’effet de rĂ©clamer aux clubs membres demandant la convocation d’une AGE,  l’original des demandes individuelles signĂ©es par ceux-ci», rapporte un communiquĂ© de la FIF.

 Cette dĂ©marche de rĂ©clamation aux clubs des orignaux des demandes individuelles de la convocation d’une AGE,  est « lĂ©gitime et normale», selon l’institution « en raison de l’importance de l’objet des demandes mais surtout de ce que le comitĂ© exĂ©cutif est le destinataire de celles-ci ».

Expliquant que l’exploit d’huissier vise uniquement « Ă rĂ©clamer la remise des originaux », la FIF prĂ©vient les clubs signataires de cette pĂ©tition qu’Ă dĂ©faut de ces originaux, « le comitĂ© exĂ©cutif ne saurait se satisfaire des copies qui lui ont Ă©tĂ© notifiĂ©es,  partant qu’il est en droit de considĂ©rer qu’il n’a pu ĂŞtre valablement saisi sur la base des copies».

« La FIF exhorte les uns et les autres Ă la sĂ©rĂ©nitĂ© », conclut le communiquĂ©. Mercredi,  le comitĂ© exĂ©cutif de la FIF,  à travers un communiquĂ©, avait annoncĂ© « qu’il prend acte et entend se prononcer dans l’urgence » sur la requĂŞte de 42 clubs et groupements d’intĂ©rĂŞts transmise Ă l’institution vendredi dernier et  exigeant la convocation d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire.

Depuis l’Ă©limination de la sĂ©lection nationale ivoirienne de football le 11 novembre dernier  des phases finales de la coupe du monde « Russie 2018», des voix s’Ă©lèvent pour dĂ©crier la gestion du football national par le prĂ©sident de la FIF Augustin Sidy Diallo.

 Au-delĂ des clubs et groupements d’intĂ©rĂŞts contestataires,  plusieurs footballeurs internationaux ivoiriens,  dont Didier Drogba et Yaya TourĂ©,  ont critiquĂ© la gestion de M. Diallo Ă la tĂŞte de l’institution.