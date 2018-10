Assemblée nationale sénégalaise : Fatma Diop élue 8ème vice-présidente

Fatma Diop du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie qui regroupe les députés du Parti démocratique sénégalais (Pds, opposition) et ses alliés a été élue, vendredi après-midi à Dakar, 8ème vice-présidente de l’Assemblée nationale, en remplacement Pape Diop.L’élection a eu lieu à la reprise de la session unique de l’institution parlementaire, après près de deux heures de suspension à cause du non-respect de la parité par le Groupe parlementaire Liberté et Démocratie.

Fatma Diop a adressé au président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, une lettre proposant sa candidature au poste de huitième vice-présidente. Une proposition acceptée par M. Niasse.

La demande à été enregistrée et les députés ont procédé au vote pour son élection.

Ouverte vendredi matin, la session ordinaire unique l’Assemblée nationale a pour but de renouveler le bureau dont le mandat est d’un an renouvelable depuis la Loi Sada Ndiaye de 2008.