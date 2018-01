Assises d’Abidjan: «Je n’ai jamais adhéré au projet de déstabilisation des militaires en exil», (Abéhi)

L’ex-patron du groupement de l’escadron blindĂ© ( GEB) de la gendarmerie ivoirienne, Jean-NoĂ«l AbĂ©hi, un officier proche du rĂ©gime de l’ancien prĂ©sident ivoirien Laurent Gbagbo, a soutenu lundi devant la Cour d’assises d’Abidjan « qu’il n’a jamais adhĂ©ré» au projet de dĂ©stabilisation du rĂ©gime ivoirien conçu par la plateforme des militaires ivoiriens en exil au Ghana en dĂ©cembre 2012.« Nous soutenons l’État de CĂ´te d’Ivoire quel que soit le rĂ©gime qui arrive. Je suis pour la rĂ©publique. Je travaille pour la rĂ©publique et je continuerai de travailler pour la rĂ©publique. Je suis un serviteur de l’État et il ne m’appartient pas Ă moi de dĂ©cider qui doit ĂŞtre le prĂ©sident de la rĂ©publique », s’est dĂ©fendu le Commandant Jean-NoĂ«l AbĂ©hi accusĂ© avec 14 autres personnes de « complot contre l’autoritĂ© de l’État et tentative d’attentat contre la sĂ»retĂ© de l’État » dans un projet d’attaque de la  caserne de la gendarmerie d’Agban au Nord d’Abidjan le 23 dĂ©cembre 2012.

« Monsieur l’avocat gĂ©nĂ©ral, comme il y a des enfants en conflit avec la loi, moi-mĂŞme j’Ă©tais en ce moment un adulte en conflit avec les autoritĂ©s ivoiriennes. Donc je ne pouvais pas les avertir  de ce qu’il y avait un projet de dĂ©stabilisation en cours depuis le Ghana», a rĂ©pondu M. AbĂ©hi Ă l’avocat gĂ©nĂ©ral,  Souleymane Coulibaly expliquant longuement la crise de confiance entre lui et les nouvelles autoritĂ©s ivoiriennes Ă l’Ă©poque qui a favorisĂ© son  exil au Ghana en juin 2011 après la crise postĂ©lectorale ivoirienne et les circonstances de la crĂ©ation de la plateforme militaires ivoiriens exilĂ©s au Ghana.

 « En dĂ©cembre 2011 Ă Accra, le ministre KonĂ© Katinan m’a approchĂ© pour la crĂ©ation d’une plateforme des militaires ivoiriens en exil. J’ai rĂ©pondu Ă son invitation parce que je croyais que cette plateforme envisagerait de nĂ©gocier avec le nouveau rĂ©gime pour le retour au pays des exilĂ©s militaires», a-t-il Ă©galement fait savoir.

L’ancien commandant du GEB a,  par ailleurs,  annoncĂ© Ă la Cour que c’est pour contrer ce projet subversif contre l’État ivoirien qu’il a enregistrĂ© depuis son exil ghanĂ©en,  une vidĂ©o devant ĂŞtre diffuser Ă la tĂ©lĂ©vision nationale ivoirienne.

Cette vidĂ©o diffusĂ©e Ă l’audience sur instruction du juge-prĂ©sident Aboubacar Coulibaly dans laquelle le Commandant AbĂ©hi s’adresse Ă la nation ivoirienne et Ă la communautĂ© internationale, a Ă©tĂ© conçue selon lui « pour combattre les militaires de la plateforme en exil qui avaient eux-aussi prĂ©vu une dĂ©claration de prise du pouvoir».

Pour protĂ©ger le pouvoir d’Abidjan du projet de dĂ©stabilisation de ses « frères d’armes» exilĂ©s au Ghana,  le Commandant AbĂ©hi dit avoir sollicitĂ© le marĂ©chal des logis chef (MDL Chef) Kla Guiraud, sur place Ă Abidjan, pour lui confier plusieurs missions.

Notamment celle de rassurer les gendarmes de la caserne d’Agban de ce qu’il n’Ă©tait pas « un traĂ®tre » et qu’il Ă©tait allĂ© en exil pour prĂ©server sa vie et celle des siens.  Il a ajoutĂ© avoir reçu le MDL-chef Kla qu’il qualifie de « bon combattant» plusieurs fois Ă Accra Ă cet effet. « M. le prĂ©sident, je tombe des nues. Je suis fort sidĂ©rĂ© par les dĂ©clarations du Commandant AbĂ©hi. Je ne suis jamais allĂ© au Ghana pour le voir et il ne m’a jamais confiĂ© de mission », a pour sa part,  niĂ© en bloc Ă la barre,  le MDL-Chef Kla Guiraud considĂ©rĂ© lui-aussi par la justice comme l’un des instigateurs de cette tentative d’attaque contre la caserne d’Agban en 2012.

Ouvert depuis dĂ©cembre dernier, ce procès en assises du Commandant AbĂ©hi et ses coaccusĂ©s se poursuivra mardi avec la comparution de plusieurs autres prĂ©venus, a informĂ© le juge-prĂ©sident, Aboubacar Coulibaly avant de suspendre l’audience du jour.