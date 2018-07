Assistance aux populations anglophones : des levées de fonds dans les lycées du Wouri

L’appel à ces collectes de fonds a été lancé par le délégué départemental des enseignements secondaires pour le Wouri.

Les responsables des établissements d’enseignements secondaires du département du Wouri ont été appelés à «organiser des collectes de fonds au sein de leurs institutions». Cet appel est de M. Yomba Janvier, délégué des enseignements secondaires pour ledit département, qui a rendu publique un communiqué le vendredi 29 juin à ce sujet.

Selon ce dernier, ces collectes sont la réponse à l’appel du gouverneur de la région du Littoral, relatif au plan d’assistance aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le délégué indique que chaque chef d’établissement devra dresser des listes déclinant les contributeurs et les montants versés, et ces listes seront transmises au gouverneur de la région du Littoral Samuel Ivaha Diboua.

En rappel, le plan d’assistance aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a été initié par le président de la République le 19 juin dernier. Il prévoit une enveloppe de 12,7 milliards de francs CFA qui servira à reconstruire les infrastructures détruites pendant la crise, et à apporter une aide humanitaire aux populations affectées.