« Assistance Ô Pays », une offre de Banque Atlantique à la diaspora sénégalaise en Europe

Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque centrale populaire du Maroc vient de procéder, en partenariat avec Allianz Sénégal, au lancement officiel de l’offre « Assistance Ô Pays », un produit spécialement développé pour la diaspora Sénégalaise vivant en Europe.Cette offre permet au souscripteur de bénéficier d’une couverture d’assurance assistance en cas de décès survenu à l’étranger. «Assistance Ô Pays » garantit l’accompagnement des proches pour le rapatriement du corps du défunt vers son pays d’origine ou l’inhumation dans le pays de résidence assurant la prise en charge des frais d’obsèques.

La cérémonie s’est tenue le vendredi 25 octobre 2019, à Dakar, en présence de M. Outman Roqdi et Mme Alexandra Awadi respectivement directeur général et directeur général adjoint de Banque Atlantique, ainsi que de M. Mouhssine Cherkaoui, directeur général Maroc Assistance International et Mme Adja Samb, directrice générale d’Allianz Sénégal.

« A travers ce produit, Banque Atlantique souhaite consolider son positionnement d’institution financière au service de la diaspora dans les pays d’origine », a déclaré Mme Alexandra Awadi, directrice générale adjointe en charge du développement de Banque Atlantique.

Dans cet élan, dira-t-il, « le groupe Banque Centrale Populaire met au cœur de sa stratégie les Africains du monde et plus particulièrement, la Diaspora Sénégalaise estimée entre 2,5 et 3 millions de personnes établies à travers le monde».

Pour sa part, M. Cherkaoui, directeur général Maroc Assistance Internationale, a affirmé que « bien plus qu’un nouveau produit, Assistance Ô Pays permettra d’insuffler deux dimensions dans l’accompagnement des Sénégalais résidant en Europe, clients de Banque Atlantique Sénégal ».

M. Cherkaoui a assuré d’une dimension, logistique, à travers une plateforme opérationnelle 24H/24 et 7J/7, composée d’hommes et de femmes prêts à intervenir dans le monde entier grâce à un réseau de prestataires spécialisés et une dimension humaine, à travers l’accompagnement et le soutien des familles frappées par le deuil.

Concernant les multiples avantages de l’offre, Mme Adja Samb, directrice générale d’Allianz Sénégal a expliqué que « cette solution combinée permet de répondre aux préoccupations des Sénégalais de la diaspora et de leur proposer bien plus qu’une assurance, mais surtout, une tranquillité d’esprit sachant que nous serons présents aux côtés de leurs proches dans les moments difficiles ».

Poursuivant, Mme Adja Samb a indiqué que « d’autres solutions de protection sont en cours de développement pour ce segment de clientèle. Le but étant de permettre à nos assurés de préparer sereinement leur retour au pays ».

Avec Assistance Ô Pays, les Sénégalais du monde, résidant en Europe devraient être dorénavant pris en charge localement à travers une offre complète, dont les garanties s’appliquent dans le respect des us et coutumes sénégalaises conformément aux rites funéraires de l’assuré, assure Banque Atlantique.