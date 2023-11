Assurance : Allianz transfère plus de 1.5 milliard de F à la Caisse de dépôts et consignations

Les procès-verbaux de transfert ont été signés le 31 octobre 2023 à Yaoundé par Richard Evina Obam, DG de la CDEC et Olivier Malatre, DG d’ Allianz Cameroun.

La Caisse de dépôts et consignations (CDEC) et Allianz Cameroun ont officialisé, ce mardi 31 octobre à Yaoundé, le transfert dans le portefeuille de la CDEC des fonds relatifs aux contrats en déshérence au sein de la filiale camerounaise de l’assureur allemand Allianz. Ces fonds, issus des contrats d’assurance dont on ne retrouve pas les bénéficiaires ou ayant-droit, ont été déposés par la compagnie Allianz Cameroun.

Il s’agit des contrats, d’assurance vie ou autre, arrivés à terme et dont le capital n’a été ni réclamé ni versé aux bénéficiaires à son échéance ou après le décès de son titulaire. La rétrocession de ces fonds est une obligation du code CIMA qui stipule qu’à l’issue à l’issue de la période de prescription prévue, les fonds issues de ces contrats sont déposés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Allianz devient donc la première compagnie d’assurance du Cameroun à respecter cette exigence, mais également la toute première entité camerounaise à rétrocéder à la CDEC, les ressources qui lui sont dues. Dans un communiqué, la CDEC a déclaré qu’il s’agissait de l’aboutissement des longs échanges engagés avec la compagnie d’assurance.

Le directeur général de la CDEC, Richard Evina Obam a profité de l’occasion pour lancer un avertissement, « nous avons opté pour une approche concertée, participative et empreinte de sensibilisation des acteurs pour que les choses se passent à l’amiable. Mais les dispositions légales en vigueur prévoient que la CDEC peut déployer des instruments coercitifs pour aller vers le recouvrement de ces sommes à travers ses porteurs de contraintes et utiliser toutes les voies de droit en matière de recouvrement ».

Créée il y a 15 ans, la CDEC a pour principale mission de collecter, sécuriser et rentabiliser sur le long terme les ressources généralement « oisives », pour les orienter vers l’accompagnement des politiques publiques.