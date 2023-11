Assurance : Jean Philippe Lowe, nouveau DGA du Groupe Activa

La décision est contenue dans un communiqué de l’entreprise signé le 31 octobre 2023 à Douala.

Le Groupe Activa a un nouveau directeur général adjoint, il s’agit de Jean Philippe Lowe. Il a été porté ce poste au terme du Conseil d’Administration du groupe du 26 octobre 2023. Ceci avec effet au 1er novembre 2023.

« En désignant Jean Philippe Lowe, actuellement directeur en charge de l’implémentation de la Stratégie du Groupe, le conseil a fait le choix d’une personnalité aux compétences stratégiques reconnues et avec forte capacité de leadership lui permettant de diriger et catalyser la transformation digitale et organisationnelle et à développer davantage l’engagement du capital humain du Groupe Activa« , a souligné le Groupe dans son communiqué.

Par ailleurs, « fort de ses 10 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance diverses fonctions, nous sommes convaincus qu’il contribuera de manière significative à notre succès collectif« , annonce le Groupe