Attaque chimique prÃ©sumÃ©e en Syrie: Trump fait planer la menace militaire

Les Etats-Unis ont fait planer lundi la menace d’une action militaire imminente pour faire « payer » Bachar al-Assad et ses alliĂ©s après une attaque chimique prĂ©sumĂ©e en Syrie, pointant particulièrement Moscou qui met en garde en retour contre « de graves consĂ©quences » en cas de frappes occidentales.

« C’Ă©tait atroce », « horrible », a lancĂ© Donald Trump Ă la Maison Blanche au sujet de l’attaque prĂ©sumĂ©e de samedi aux « gaz toxiques » contre Douma, dernière poche rebelle aux abords de Damas.

« Nous prendrons des dĂ©cisions majeures dans les 24/48 heures », a annoncĂ© Donald Trump, avant d’Ă©voquer une dĂ©cision « probablement d’ici la fin de la journĂ©e ». Son ministre de la DĂ©fense Jim Mattis n’a pas exclu des frappes contre le rĂ©gime syrien.

Dans ce contexte, une rĂ©union d’urgence du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU, rĂ©clamĂ©e notamment par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, a Ă©tĂ© le théâtre d’un face-Ă -face tendu avec la Russie.

Les AmĂ©ricains ont fait circuler un projet de rĂ©solution rĂ©clamant la crĂ©ation d’un nouveau « mĂ©canisme d’enquĂŞte indĂ©pendant des Nations unies » sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Mais sans attendre, le trio occidental, affichant son unitĂ©, a clairement mis en cause le rĂ©gime Assad pour l’attaque de samedi, qui a fait, selon les Casques Blancs et l’ONG mĂ©dicale Syrian American Medical Society, plus de 40 morts dans la rĂ©gion de la Ghouta orientale que Damas est en passe de reconquĂ©rir intĂ©gralement.

« Seul un monstre peut faire cela », a martelĂ© l’ambassadrice amĂ©ricaine aux Nations unies Nikki Haley, et le moment est venu « oĂą le monde doit voir que justice est rendue ».

– « Aucun doute » –

« Il n’existe aucun doute sur les auteurs de cette nouvelle attaque », a aussi estimĂ© l’ambassadeur français François Delattre.

Mais ils ont Ă©galement et durement mis en cause la Russie, jugeant qu’elle n’avait pu ignorer les bombardements de son alliĂ©. « Quand le rĂ©gime militaire syrien pilonne des civils, il le fait avec l’aide de la Russie », a insistĂ© Nikki Haley.

La Maison Blanche avait auparavant mis en cause la « responsabilitĂ© » de la Russie et l’Iran, estimant que le pouvoir syrien ne pouvait mener une attaque chimique « sans leur aide matĂ©rielle ». Donald Trump avait dĂ©jĂ averti Damas, Moscou et TĂ©hĂ©ran qu’ils pourraient « payer le prix fort », incluant nommĂ©ment, une fois n’est pas coutume, son homologue russe Vladimir Poutine dans ses avertissements.

« Nous appelons les Occidentaux Ă renoncer Ă la rhĂ©torique guerrière », a rĂ©pondu Ă l’ONU l’ambassadeur russe Vassily Nebenzia, mettant en garde contre de « graves consĂ©quences » en cas d’action armĂ©e occidentale. « Il n’y a pas eu d’attaque chimique » samedi Ă Douma, a-t-il ajoutĂ©, dĂ©nonçant une « mise en scène ».

Vladimir Poutine a condamnĂ© pour sa part le caractère « inadmissible » des « spĂ©culations » sur cette attaque chimique prĂ©sumĂ©e.

Dans ce contexte, le spectre d’une riposte militaire a aussi Ă©tĂ© ravivĂ© lundi après des tirs de missiles contre la base militaire T-4 du rĂ©gime, dans le centre de la Syrie. Mais c’est IsraĂ«l qui a Ă©tĂ© accusĂ© par Damas et ses alliĂ©s russe et iranien.

Après avoir menacĂ© le rĂ©gime d’une « rĂ©ponse forte », Paris et Washington ont dĂ©menti ĂŞtre Ă l’origine de ces frappes. « En ce moment, les Etats-Unis ne mènent pas de frappes aĂ©riennes en Syrie », a redit lundi après-midi la Maison Blanche, en insistant bien sur le fait que cela ne prĂ©sageait pas de l’avenir.

En avril 2017, Donald Trump avait fait bombarder une base militaire syrienne en riposte à une attaque au gaz sarin imputée au régime, qui avait tué plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest).

Après Douma, le rĂ©gime Assad a repoussĂ© les accusations d’usage de « gaz toxiques ». L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), qui s’appuie sur un vaste rĂ©seau de sources, n’Ă©tait pas en mesure de confirmer une attaque chimique.

Le pouvoir d’Assad a toujours niĂ© sa responsabilitĂ© dans les attaques chimiques qui lui ont Ă©tĂ© attribuĂ©es durant la guerre qui ravage le pays depuis 2011.

Une vidĂ©o postĂ©e par les Casques Blancs et prĂ©sentĂ©e comme tournĂ©e après l’attaque prĂ©sumĂ©e Ă Douma a montrĂ© un enchevĂŞtrement de corps sans vie, dont ceux de femmes et d’enfants, allongĂ©s Ă mĂŞme le sol, de la mousse blanche s’Ă©chappant de leur bouche.

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a annoncĂ© l’ouverture d’une enquĂŞte.

Grâce Ă l’appui militaire crucial de Moscou, le pouvoir de Bachar al-Assad a rĂ©ussi Ă reprendre plus de la moitiĂ© du territoire syrien, au prix d’une guerre dĂ©vastatrice qui a fait plus de 350.000 morts en sept ans.

Fort de ce mĂŞme soutien, le rĂ©gime a finalement fait plier le dernier groupe rebelle Ă Douma, l’obligeant Ă commencer Ă Ă©vacuer la citĂ©. Des semaines durant, en fĂ©vrier et mars, l’enclave rebelle a Ă©tĂ© la cible de bombardements intenses qui ont tuĂ© plus de 1.700 civils, selon l’OSDH.