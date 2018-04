Attaque chimique prÃ©sumÃ©e en Syrie, Trump veut faire payer « le prix fort »

Une attaque chimique prĂ©sumĂ©e ayant fait des dizaines de morts dans une zone rebelle près de Damas a soulevĂ© un tollĂ© international dimanche, le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump avertissant Bachar al-Assad et ses alliĂ©s qu’il faudrait « payer le prix fort » pour ce bombardement.

Sous l’impulsion de la France, neuf pays ont demandĂ© une rĂ©union urgente lundi Ă 19H00 GMT du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU sur l’attaque prĂ©sumĂ©e samedi Ă Douma, selon des sources diplomatiques.

Le rĂ©gime syrien, dĂ©fendu par ses deux alliĂ©s indĂ©fectibles, la Russie et l’Iran, a dĂ©menti toute dans l’ultime poche rebelle dans la Ghouta orientale, rĂ©gion stratĂ©gique aux portes de la capitale que ses forces cherchent Ă reprendre entièrement.

Alors qu’un conseiller de M. Trump a dĂ©clarĂ© qu’une action militaire n’Ă©tait pas Ă Ă©carter, Moscou a mis en garde Washington contre une telle intervention « pour des prĂ©textes fabriquĂ©s » qui pourrait « mener aux plus lourdes consĂ©quences ».

« De nombreux morts, y compris des femmes et des enfants, dans une attaque CHIMIQUE insensĂ©e en Syrie », a tweetĂ© M. Trump, assurant qu’il faudra en « payer le prix fort ». Il a pointĂ© du doigt la « responsabilitĂ© » de la Russie et de l’Iran, qualifiant M. Assad « d’animal ».

Il y a un an, le président américain avait fait bombarder une base du régime syrien en représailles à une attaque au gaz sarin, qui avait tué trois jours plus tôt plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest).

Les Casques Blancs, les secouristes en zones rebelles, un groupe insurgĂ© ainsi que l’opposition en exil ont accusĂ© le rĂ©gime d’avoir menĂ© une attaque chimique Ă Douma. L’Union europĂ©enne a estimĂ© elle que les indices pointaient « vers une nouvelle attaque chimique perpĂ©trĂ©e par le rĂ©gime ».

– « Scènes effroyables » –

Il n’Ă©tait pas possible de confirmer ces allĂ©gations de source indĂ©pendante. L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), qui dispose d’un rĂ©seau de sources dans le pays, a indiquĂ© ne pas ĂŞtre en mesure de confirmer une attaque chimique.

Mais les Casques Blancs et l’ONG mĂ©dicale Syrian American Medical Society (SAMS) ont affirmĂ© dans un communiquĂ© conjoint que 48 personnes avaient pĂ©ri dans cette attaque aux « gaz toxiques ».

Ils ont Ă©galement fait Ă©tat de « plus de 500 cas, la plupart des femmes et des enfants », qui souffrent notamment de « difficultĂ©s respiratoires et dĂ©gagent « une odeur semblable Ă celle du chlore ».

Une vidĂ©o postĂ©e par les Casques blancs sur Twitter et prĂ©sentĂ©e comme tournĂ©e après l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e montre un enchevĂŞtrement de corps sans vie, dont ceux de femmes et d’enfants, allongĂ©s Ă mĂŞme le sol, de la mousse blanche s’Ă©chappant de leur bouche.

Firas al-Doumi, un secouriste Ă Douma a Ă©voquĂ© « des scènes effroyables ». « Il y avait de nombreuses personnes en train de suffoquer, certaines sont mortes immĂ©diatement », a-t-il dit Ă l’AFP. « C’Ă©tait un massacre. Il y avait une très forte odeur qui a entraĂ®nĂ© des difficultĂ©s respiratoires chez les secouristes ».

« Nous avons fait une tournĂ©e dans la ville, on a vu des corps encore abandonnĂ©s sur les routes », a affirmĂ© un volontaire du Croissant rouge syrien.

Face aux accusations contre le rĂ©gime, son alliĂ© russe a dĂ©noncĂ© des « prĂ©textes inventĂ©s » pour une intervention militaire qui « serait absolument inacceptable et peut mener aux plus lourdes consĂ©quences ».

L’Iran a de son cĂ´tĂ© fustigĂ© un nouveau « complot » contre le prĂ©sident Assad et un « prĂ©texte pour une action militaire ».

Le rĂ©gime y a vu lui « une rengaine ennuyeuse » de la part des pays « qui soutiennent le terrorisme en Syrie ».

A l’Ă©tranger, la France a fait Ă©tat de son « extrĂŞme prĂ©occupation », affirmant qu’elle assumerait « toutes ses responsabilitĂ©s ».

La Turquie, parrain des rebelles, a dit soupçonner « fortement » le rĂ©gime et le patron de l’ONU Antonio Guterres s’est dit « particulièrement alarmĂ© » par le recours prĂ©sumĂ© au gaz.

« Rien ne peut justifier l’usage de tels instruments d’extermination contre des personnes et des populations sans dĂ©fense », a dit de son cĂ´tĂ© le pape François.

– Accord sur Douma –

Grâce Ă l’appui militaire de Moscou, le rĂ©gime contrĂ´le dĂ©jĂ plus de la moitiĂ© de la Syrie, ravagĂ©e par une guerre qui a fait plus de 350.000 morts en sept ans.

Il a Ă©tĂ© maintes fois accusĂ© de mener des attaques chimiques contre des rĂ©gions rebelles, ce qu’il a toujours niĂ©.

DĂ©terminĂ© Ă faire plier le groupe rebelle Jaich al-Islam, le dernier encore prĂ©sent dans la Ghouta orientale et retranchĂ© Ă Douma, le pouvoir a de nouveau bombardĂ© intensĂ©ment vendredi et samedi la ville tuant près d’une centaine de civils, selon l’OSDH.

Le rĂ©gime a, semble-t-il, obtenu ce qu’il voulait puisque selon l’agence officielle Sana, un accord pour Ă©vacuer dans les prochaines 48 heures les rebelles de Douma, a Ă©tĂ© conclu dimanche avec Jaich al-Islam.

Alors que le groupe rebelle n’a pas rĂ©agi dans l’immĂ©diat Ă cette annonce, le commandant du centre russe pour la rĂ©conciliation entre les parties, Iouri Evtouchenko, a confirmĂ© l’accord, faisant Ă©tat de l’arrĂŞt des combats.

Selon lui, « 100 autobus » sont arrivĂ©s sur place et « tout est prĂ©vu pour l’Ă©vacuation de 8.000 combattants et environ 40.000 membres de leurs familles ».

Après une offensive lancĂ©e le 18 fĂ©vrier par le rĂ©gime pour reprendre la Ghouta orientale qui a fait plus de 1.600 morts, des accords d’Ă©vacuation nĂ©gociĂ©s par Moscou ont dĂ©jĂ entraĂ®nĂ© l’Ă©vacuation de plus de 46.000 combattants de deux autres groupes rebelles et des civils pour Idleb, une des provinces Ă©chappant presque entièrement au rĂ©gime.