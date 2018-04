Attaque contre la Minusma: un militaire burkinabÃ¨ tuÃ©, 5 autres blessÃ©s (Gendarmerie)

Le caporal burkinabè Ibrahim YamĂ©ogo a perdu la vie et 5 autres blessĂ©s dans l’attaque du camp de la Minusma et de la zone de l’aĂ©roport de Tombouctou (Mali), a annoncĂ© lundi Ă Ouagadougou, la gendarmerie nationale burkinabè.« Le bilan du cĂ´tĂ© du contingent burkinabè est d’un militaire tuĂ© et de 5 blessĂ©s, qui ont Ă©tĂ© immĂ©diatement pris en charge par les services mĂ©dicaux », a annoncĂ© la gendarmerie nationale dans un communiquĂ© de presse.

Le texte prĂ©cise que « les soldats de la paix du Burkina Faso aux cĂ´tĂ©s des autres forces de l’ONU et de Barkhane, par la promptitude de leur rĂ©action, ont neutralisĂ© les terroristes ».

Le chef d’Etat-major gĂ©nĂ©ral des armĂ©es du Burkina Faso qui a condamnĂ© cette « attaque injustifiĂ©e », a prĂ©sentĂ© ses condolĂ©ances Ă la famille du disparu et souhaitĂ© prompt rĂ©tablissement aux blessĂ©s.

Dans l’après-midi du samedi 14 avril dernier, le camp de la Minusma et la zone de l’aĂ©roport de Tombouctou ont Ă©tĂ© la cible de tirs de roquettes et de mortiers, suivie de l’explosion de plusieurs vĂ©hicules et de tirs directs.

Le bilan fait Ă©tat d’un casque bleu tuĂ© (le caporal burkinabè Ibrahim YamĂ©ogo) et de 13 autres blessĂ©s dont 5 Burkinabè.

La Minusma a perdu 161 casques bleus depuis son déploiement en 2013 au Mali.