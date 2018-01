Attaque terroriste et diplomatie au menu des quotidiens burkinabè

Les quotidiens du Burkina Faso, dans leur livraison de ce lundi, commentent la prĂ©sentation des vĹ“ux de nouvel an du corps diplomatique au prĂ©sident du Faso, ainsi que l’attaque d’une brigade de gendarmerie dans la province du Soum, situĂ©e dans la rĂ©gion du Sahel, au Nord du pays. «Attaque de la brigade territoriale de gendarmerie de Kelbo/Soum: 1 terroriste tuĂ© et 2 autres apprĂ©hendĂ©s», barre en manchette, le journal Le Quotidien qui informe Ă©galement qu’«une moto, une arme et plusieurs munitions (ont Ă©tĂ©) saisies» chez les assaillants.

Le confrère rapporte qu’un commando de sept terroristes a attaquĂ© la brigade territoriale de Kelbo, dans la soirĂ©e du 5 janvier 2018, prĂ©cisant que la riposte organisĂ©e par les gendarmes a permis de tuer l’un des assaillants.

De son cĂ´tĂ©, L’Observateur Paalga, le plus ancien des quotidiens privĂ©s burkinabè, rappelle que «depuis 2016, la province du Soum, chef-lieu Djibo, est devenue l’Ă©picentre, le foyer incandescent des attaques terroristes au Burkina Faso».

Et le journal de faire observer qu’en rĂ©ponse au terrorisme, le gouvernement burkinabè a dĂ©ployĂ© l’armĂ©e en masse dans cette partie du territoire pour contenir et enrayer ce phĂ©nomène qui endeuille des familles.

«Civils comme personnels des forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©, le nombre de victimes accroĂ®t au fil du temps», commente L’Observateur Paalga.

A ce sujet, Le Quotidien dans son Ă©ditorial estime qu’«il est temps de mettre fin aux attaques terroristes au Burkina Faso», allant jusqu’Ă se demander «à quand le retour dĂ©finitif de la quiĂ©tude totale dans le Sahel et dans les autres parties du pays ?».

Sous un autre registre, le quotidien national Sidwaya évoque la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an du corps diplomatique au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

En guise de titre, le journal reprend un extrait du discours du porte-parole des diplomates accrédités au Burkina Faso qui a déclaré au président Kaboré: «Vous pouvez toujours compter sur les amis du Burkina».

Dans la mĂŞme veine, le quotidien privĂ© Aujourd’hui au Faso arbore en première page: «VĹ“ux du corps diplomatique Ă Roch: Tous sont derrière les dĂ©fis de 2018».

A en croire le journal, le cĂ©rĂ©monial qui s’est dĂ©roulĂ©, vendredi, dans la salle polyvalente du palais prĂ©sidentiel de Kosyam a Ă©tĂ© l’occasion pour les reprĂ©sentants des organisations interafricaines, des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires de souhaiter au prĂ©sident KaborĂ© et au Burkina Faso tout entier, «une annĂ©e de paix, de santĂ©, de prospĂ©ritĂ©, de bien-ĂŞtre et de bonheur».