Atteinte à la sureté de l’Etat burkinabè: l’ex-ministre Auguste Barry dénoncé par des proches (Communiqué)

L’ex-ministre burkinabè en charge de la SĂ©curitĂ©, Auguste Denise Barry, a Ă©tĂ© inculpĂ© puis dĂ©fĂ©rĂ© Ă la Maison d’arrĂŞt et de correction des armĂ©es (MACA), suite Ă une dĂ©nonciation de ses proches, a annoncĂ© le Parquet militaire de Ouagadougou dans un communiquĂ© publiĂ© vendredi.«Le Procureur Militaire informe l’opinion nationale et internationale que suite Ă une dĂ©nonciation de personnes avec lesquelles le Colonel Barry Auguste Denise Bernard Marie Hamidou a interagi, ce dernier a Ă©tĂ© interpellĂ© le vendredi 29 dĂ©cembre 2017 par la Compagnie de Gendarmerie de Ouagadougou, pour des faits de prĂ©somption d’atteinte Ă la suretĂ© de l’Etat», renseigne le communiquĂ© en date du 5 janvier 2018.

Le même document parvenu à APA cette après-midi, précise que le colonel Barry a été déféré au Parquet Militaire le mercredi 3 janvier 2018 à 12 heures.

Et d’ajouter que l’ouverture d’une information judiciaire a Ă©tĂ© requise contre lui et tous autres des chefs de complot et d’incitation Ă la Commission d’acte contraire Ă la discipline et au devoir sur le fondement des articles 109 du code pĂ©nal et 207 du code de Justice Militaire le mĂŞme jour auprès d’un juge d’instruction militaire.

A en croire le communiquĂ© du Parquet militaire, dans le cadre de l’enquĂŞte, une importante somme d’argent a Ă©tĂ© saisie et mise sous-main de justice.

«Entendu le 04 janvier 2018 en première comparution, il a Ă©tĂ© inculpĂ© et placĂ© sous mandat de dĂ©pĂ´t», informe l’Ă©crit qui indique que les investigations suivent leur cours.

«Le Parquet Militaire tient à rassurer les populations et les invite à vaquer paisiblement à leurs occupations tout en collaborant avec les enquêteurs», conclu le communiqué.

Le colonel Auguste Denise Barry Ă©tait l’homme de confiance de l’ex-Premier ministre burkinabè durant la Transition (2014-2015), Yacouba Isaac Zida (actuellement en exil au Canada)

Ministre de l’Administration territoriale et de la SĂ©curitĂ©, de novembre 2014 Ă juin 2015, le colonel Barry a Ă©tĂ© limogĂ© sous la pression du dĂ©funt RĂ©giment de sĂ©curitĂ© prĂ©sidentielle (RSP).

Après la transition, il s’Ă©tait lancĂ© dans la consultation en crĂ©ant en 2016, en partenariat avec d’autres personnes, le Centre d’Ă©tudes stratĂ©giques en dĂ©fense et sĂ©curitĂ© (CESDS) dont il est le Directeur exĂ©cutif.