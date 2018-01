Attentat de Dortmund: l’auteur avoue mais nie toute intention de tuer

L’auteur prĂ©sumĂ© d’un attentat contre le bus de l’Ă©quipe allemande de football de Dortmund en avril a reconnu les faits lundi lors de son procès, mais assurĂ© n’avoir voulu tuer personne.

Serguei W., qui risque la perpĂ©tuitĂ© pour 28 tentatives d’assassinats, a affirmĂ© avoir voulu simuler un attentat et placĂ© les explosifs « exprès afin d’Ă©viter tout dommage corporel », selon l’agence de presse dpa.

« Je regrette profondément mon comportement », a ajouté le germano-russe de 28 ans devant le tribunal de Dortmund.

SergueĂŻ W. est accusĂ© d’avoir fait exploser trois bombes le 11 avril dernier sur le passage du bus de l’Ă©quipe de Dortmund, qui se rendait au stade pour jouer un match de Ligue des champions contre Monaco.

Selon l’acte d’accusation, son but Ă©tait de tuer le plus de joueurs possibles pour faire chuter le cours en bourse de l’action du Borussia, contre laquelle il avait spĂ©culĂ© Ă la baisse, et ainsi s’enrichir.

Lors de l’ouverture du procès le 21 dĂ©cembre, l’avocat de la dĂ©fense avait dĂ©jĂ assurĂ© que son client n’avait pas eu l’intention de tuer qui que ce soit.

Juste après l’attentat, l’enquĂŞte s’est d’abord orientĂ©e vers le terrorisme islamiste, sur la foi de lettres laissĂ©es sur place par l’auteur pour induire la police en erreur. Puis vers les pistes de l’extrĂŞme droite et de l’extrĂŞme gauche allemandes.

Finalement, la police est remontĂ©e jusqu’au jeune homme qui, le jour des faits, avait rĂ©sidĂ© dans l’hĂ´tel des joueurs de Dortmund.

Les engins explosifs remplis de clous, cachĂ©s dans une haie, Ă©taient mal positionnĂ©s et n’ont fait que deux blessĂ©s, le dĂ©fenseur espagnol Marc Bartra, touchĂ© au poignet par des Ă©clats de verre, et un motard de l’escorte de police touchĂ© aux tympans par le souffle d’une explosion.