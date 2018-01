Attentat de Kaboul: les corps de 7 Ukrainiens rapatriÃ©s

Les corps de sept Ukrainiens tuĂ©s dans l’attaque d’un hĂ´tel de luxe ce week-end Ă Kaboul ont Ă©tĂ© embarquĂ©s dans un avion mercredi pour ĂŞtre rapatriĂ©s, a constatĂ© l’AFP.

Ces employĂ©s de la compagnie aĂ©rienne afghane Kam Air ont pĂ©ri au cours de l’attaque de l’hĂ´tel Intercontinental, oĂą ils rĂ©sidaient, par un commando taliban dans la nuit de samedi Ă dimanche.

Des employĂ©s et responsables de la compagnie aĂ©rienne et des reprĂ©sentants de l’Etat afghan ont participĂ© Ă une brève cĂ©rĂ©monie en leur mĂ©moire Ă l’aĂ©roport de Kaboul. Les portraits des disparus Ă©taient disposĂ©s sur les cercueils enveloppĂ©s du drapeau ukrainien bleu et jaune.

« C’est un dĂ©sastre pour nous », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le PDG de la compagnie Kam Air, Samad Osman Samadi.

« Cela va nous prendre du temps pour nous relever car nous avons perdu notre équipe professionnelle. Nous avions aussi recours à leur expérience pour former nos pilotes afghans », a-t-il ajouté.

Kam Air a perdu neuf employĂ©s dans l’attaque, dont cinq pilotes et quatre membres d’Ă©quipages.

Sept des victimes étaient des Ukrainiens et les deux autres des Vénézuéliens, dont les corps seront également rapatriés dans les prochains jours.

Au moins 40 employĂ©s de Kam Air se trouvaient dans l’hĂ´tel au moment de l’assaut, qui a durĂ© une douzaine d’heures. Selon les autoritĂ©s, le bilan total s’Ă©lève Ă 22 morts dont 14 Ă©trangers.

Kam Air, compagnie privĂ©e fondĂ©e en 2003, dessert neuf villes d’Afghanistan et plusieurs destinations rĂ©gionales comme New Delhi et Islamabad, l’Asie centrale – Tadjikistan, OuzbĂ©kistan et Kazakhstan -, la Turquie et l’Arabie Saoudite. Elle emploie 750 personnes dont 68 Ă©trangers.

FrappĂ©e de plein fouet par l’attentat, elle a Ă©tĂ© contrainte d’annuler de nombreux vols et de modifier ses plans de vol cette semaine.