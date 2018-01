Attentat « islamiste » au couteau: un Palestinien en procès en Allemagne

Le procès d’un demandeur d’asile palestinien qui avait tuĂ© au couteau un client de supermarchĂ© en juillet Ă Hambourg en Allemagne, dans un acte Ă motivation islamiste selon l’accusation, s’ouvre vendredi dans la ville.

Les autoritĂ©s ont d’abord prĂ©sentĂ© Ahmad Alhaw, 26 ans, comme psychologiquement fragile avant d’opter pour un acte se voulant une « contribution au Djihad mondial ». L’accusĂ© risque la prison Ă perpĂ©tuitĂ©.

L’enquĂŞte n’a toutefois rĂ©vĂ©lĂ© aucun lien avec l’organisation Etat islamique (EI) et plutĂ´t accrĂ©ditĂ© la piste d’un « loup solitaire ». Du coup, l’homme ne sera pas poursuivi pour acte de « terrorisme » mais pour meurtre et tentative de meurtre.

Cependant, il ne fait aucun doute pour l’accusation que son acte Ă©tait motivĂ© par « l’islamisme radical ».

« L’accusĂ© a cherchĂ© Ă atteindre des victimes au hasard qui, selon lui, perpĂ©tuent les injustices Ă l’encontre des Musulmans », souligne le parquet.

« Il était important pour lui de tuer le plus possible de Chrétiens allemands. Il voulait que son action soit comprise comme une contribution au Djihad mondial », a-t-il ajouté.

Son procès devrait durer au moins jusqu’Ă dĂ©but mars.

– Failles –

Fin juillet, M. Alhaw Ă©tait entrĂ© en pleine journĂ©e dans un supermarchĂ© de Hambourg, s’emparant dans un rayon d’un couteau de cuisine dotĂ© d’une lame de 20 cm, et avait mortellement poignardĂ© un client de 50 ans.

Il avait par la suite pris la fuite et blessĂ© dans la rue six autres personnes avec son couteau en criant « Allah Akbar », avant d’ĂŞtre maĂ®trisĂ© Ă l’issue d’une course poursuite par des badauds.

Son cas place de nouveau l’administration allemande et les services de renseignement dans une position inconfortable.

Car ce Palestinien, nĂ© aux Emirats arabes unis, arrivĂ© en mars 2015 en Allemagne depuis la Norvège, avait Ă©tĂ© dĂ©boutĂ© de sa demande d’asile fin 2016 mais n’avait pu ĂŞtre reconduit Ă la frontière faute de papiers en règle.

Il avait mĂŞme Ă©tĂ© considĂ©rĂ© avant son passage Ă l’acte comme « un cas suspect » suite à « des Ă©lĂ©ments montrant une radicalisation » religieuse.

Son attaque au couteau s’est produite sept mois après l’attentat au camion-bĂ©lier sur un marchĂ© de NoĂ«l berlinois, qui avait fait 12 morts et rĂ©vĂ©lĂ© d’importantes failles des services de renseignements.

Cet attentat avait Ă©tĂ© commis par un demandeur d’asile tunisien, Anis Amri, qui Ă©tait dans une situation juridique similaire et considĂ©rĂ© de longue date comme potentiellement dangereux par la police.

De nombreux attentats ou tentatives ont Ă©tĂ© commis par des demandeurs d’asile, valant des critiques Ă la chancelière Angela Merkel, accusĂ©e par ses dĂ©tracteurs d’avoir fait peser un risque Ă son pays en ouvrant la porte Ă des centaines de milliers de rĂ©fugiĂ©s en 2015 et 2016.

L’extrĂŞme droite allemande Alternative pour l’Allemagne en particulier a profitĂ© de ces inquiĂ©tudes dans l’opinion en faisant son entrĂ©e Ă la chambre nationale des dĂ©putĂ©s en septembre.

La question migratoire continue à dominer le débat politique. Elle est au centre des tractations entre conservateurs et sociaux-démocrates pour tenter de former un nouveau gouvernement.