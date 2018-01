Attentat suicide au Pakistan: au moins 6 morts dont 5 policiers

Au moins six personnes dont cinq policiers ont Ă©tĂ© tuĂ©es et 16 autres blessĂ©es mardi Ă Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan, lorsqu’un kamikaze Ă moto a percutĂ© leur bus, a annoncĂ© la police.

« Au moins cinq policiers et un piĂ©ton ont Ă©tĂ© tuĂ©s et 16 autres personnes blessĂ©es quand un kamikaze Ă moto a percutĂ© le bus », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP un haut responsable de la police, Abdul Razzaq Cheema. L’attaque n’a pas Ă©tĂ© revendiquĂ©e dans l’immĂ©diat.

L’attentat a eu lieu près de l’assemblĂ©e lĂ©gislative de la province du Baloutchistan, dont Quetta est la capitale.

Le Baloutchistan, qui borde l’Iran et l’Afghanistan, est une province riche en ressources naturelles mais instable et secouĂ©e par une insurrection sĂ©paratiste et des violences islamistes. La minoritĂ© chiite et les forces de l’ordre y sont frĂ©quemment l’objet d’attaques des insurgĂ©s.