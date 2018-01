Attijariwafa Bank Group et GCB Bank du Ghana scellent un partenariat

– La GCB Bank du Ghana a signĂ© un protocole d’accord avec le groupe marocain Attijariwafa Bank Group (AWB) pour consolider les transactions financières au Ghana et au-delĂ de la CommunautĂ© Ă©conomique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a appris APA mardi Ă Accra.Dans le cadre de ce partenariat, les deux institutions fonctionneront comme des banques de correspondance, faciliteront le financement du commerce, approfondiront les marchĂ©s de capitaux et organiseront conjointement des missions commerciales destinĂ©es Ă renforcer le commerce et les investissements entre le Ghana et le Maroc, indique un communiquĂ©.

Le partenariat assurera Ă©galement que les clients d’ Attijariwafa Bank Group dans les pays francophones engagĂ©s dans des entreprises au Ghana utilisent la GCB Bank pour effectuer des transactions bancaires.

L’accord serait pratique pour les clients d’AWB et de la GCB dans les pays anglophones et francophones.

Cet accord devrait permettre au Ghana de puiser de l’expĂ©rience de la plus grande banque du Maroc pour aider Ă rationaliser le secteur bancaire du pays.