Au 10% des Mauritaniens portent le virus de l’hépatite (officiel)

Au moins 10% des Mauritaniens portent le virus de l’hépatite, a révélé, lundi à Nouakchott, le directeur général de l’Institut national d’hépato-virologie, Mustapha Ould Mohamedou lors d’une cérémonie commémorant la Journée mondiale de lutte contre les hépatites sous le thème : « Investissons pour éliminer l’hépatite ». »Entre 10 et 12% des Mauritaniens portent le virus de l’hépatite », a notamment dit Mustapha Ould Mohamedou.

Selon lui, les hépatites virales constituent un problème de santé publique majeur à l’échelle du monde, où les catégories B et C de la maladie touchent 325 millions de personnes et provoquent 1,4 million de décès par an.

A l’échelle du continent africain, 71 millions de personnes sont atteintes d’hépatite B et C et moins d’une personne sur dix parmi elles ont accès au dépistage.

Sur ce chiffre, plus de 200.000 personnes meurent chaque année des suites de complications telles que la cirrhose et le cancer du foie en phase terminale.

Face à cette urgence, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime à 6 milliards de dollars américains le volume des montants à mobiliser pour atteindre des objectifs mondiaux d’élimination des hépatites d’ici 2030.