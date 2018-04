Au Cachemire, les violences indo-pakistanaises au plus haut depuis 15 ans

Morts et blessĂ©s par centaines, pluies d’obus, villages dĂ©sertĂ©s… les accrochages se multiplient depuis deux ans au Cachemire entre Inde et Pakistan, la violence atteignant des niveaux plus vus depuis 15 ans, sans solution en vue.

Les deux belligĂ©rants, qui revendiquent tous deux ce vaste territoire montagneux Ă population majoritairement musulmane et se sont dĂ©jĂ livrĂ© deux guerres Ă son sujet, s’Ă©taient tenus relativement tranquilles pendant une dĂ©cennie après le dernier cessez-le-feu en date, qui remonte Ă 2003.

Mais le nombre d’incidents Ă la frontière n’a cessĂ© de croĂ®tre depuis la mi-2016, Ă mesure que se dĂ©gradent les relations entre les deux pays. Selon l’Inde, il est passĂ© de 152 en 2015 Ă 860 en 2017 et atteint 351 au cours des seuls janvier et fĂ©vrier 2018.

Le Pakistan en déplore davantage encore: 1.970 en 2017, contre 168 deux ans plus tôt, et 415 au 8 mars dernier. Des chiffres jugés crédibles par plusieurs experts interrogés.

« Je n’ai jamais vu une telle intensitĂ© dans les bombardements des troupes indiennes », se lamente Mohammad Siddique, un Pakistanais de 70 ans, devant le rideau de fer de sa petite Ă©picerie, constellĂ© de trous de shrapnels.

Sa maison de Madarpur n’est plus que ruine après qu’un obus a atterri dans son couloir. « Je dois tout reconstruire, ce n’est pas rĂ©parable », peste-t-il.

Le ressenti est identique de l’autre cĂ´tĂ© de la Ligne de contrĂ´le (LOC), cette « frontière » de 740 km sĂ©parant l’Azad Cachemire (Pakistan) du Jammu-et-Cachemire (Inde). Fin fĂ©vrier, les habitants du district d’Uri affirment avoir Ă©chappĂ© Ă « une pluie d’obus » venus du Pakistan.

« C’est le pire Ă©change auquel j’aie assistĂ© de ma vie. Plus fĂ©roce encore qu’avant le cessez-le-feu » de 2003, affirme Mushtaq Ahmed, un fonctionnaire de 38 ans joint par tĂ©lĂ©phone par l’AFP.

– « Fuir » –

« J’ai dĂ» fuir pour sauver mes deux jeunes enfants, ma femme et mes vieux parents », raconte M. Ahmed, dont les deux maisons ont selon lui Ă©tĂ© fortement endommagĂ©es.

New Delhi déplore 99 morts depuis 2015, pour moitié des militaires, et 571 blessés.

« Nous vivons dans la peur », tĂ©moigne Zahoor Ahmed, 26 ans, Ă Silikote, au Cachemire indien. « Je n’ai jamais vu une telle horreur pleuvoir du ciel », ajoute cet homme, qui dit « entendre des tirs presque tous les jours » venant du Pakistan.

Islamabad recense de son côté 124 morts et 519 blessés chez les seuls civils sur la même période.

Inzaman figure parmi les rĂ©centes victimes. « Il travaillait avec moi quand il a Ă©tĂ© touchĂ© par un sniper », sanglote son père Muhammad Amin, un ouvrier pauvrement vĂŞtu de 52 ans, durant les funĂ©railles dans son village de Tatrinote.

Les autres habitants du village, quand ils n’ont pas fui, se terrent chez eux. Les vĂ©hicules sont rares, craignant d’ĂŞtre pris pour cible.

Politiquement, le conflit du Cachemire reste entier et le dialogue au point mort entre les deux puissances nucléaires.

La tension est Ă©galement alimentĂ©e par l’insurrection sĂ©paratiste qui dĂ©stabilise le Cachemire indien depuis la fin des annĂ©es 1980, et a fait des dizaines de milliers de morts, dont une vingtaine le 1er avril. New Delhi accuse rĂ©gulièrement le Pakistan d’attiser ce mouvement, ce que ce dernier dĂ©ment.

Les deux armĂ©es se renvoient la balle. « Les violations du cessez-le-feu cette annĂ©e et la prĂ©cĂ©dente sont les plus Ă©levĂ©es (depuis 2003). Aucune d’entre elle ne reste impunie », assure Ă l’AFP un gradĂ© indien, sous couvert d’anonymat.

« Nous rĂ©pondons toujours pour dissuader l’autre partie de recommencer », renchĂ©rit le gĂ©nĂ©ral Muhammad Akhtar Khan, commandant des troupes pakistanaises au Cachemire.

– « Calcul politique » –

Le contexte politique respectif des deux pays pèse aussi dans la balance, avec des élections législatives prévues cet été au Pakistan et en 2019 en Inde.

« Dès qu’il y a une quelconque activitĂ© politique en Inde, le leitmotiv est de s’en prendre au Pakistan », affirme le gĂ©nĂ©ral Akhtar Khan.

Pour Happymon Jacob, spĂ©cialiste indien du Cachemire, « la haine est utilisĂ©e par les deux gouvernements. C’est du calcul politique court-termiste », dĂ©plore-t-il. Aux yeux des autoritĂ©s, « nĂ©gocier, c’est ĂŞtre faible », regrette-t-il.

Quelque 500.000 soldats indiens seraient mobilisés au Cachemire, contre 50 à 100.000 militaires Pakistanais, selon des experts, Islamabad et Delhi refusant de communiquer leurs effectifs.

« L’ombre de la guerre s’Ă©largit au-dessus de nos tĂŞtes », se dĂ©sole Ershad Mahmud, un spĂ©cialiste pakistanais de la zone.

Si des conseillers en sécurité des deux pays se sont rencontrés discrètement fin décembre à Bangkok pour faire redescendre la pression selon des médias, les déclarations officielles restent belliqueuses.

En janvier le chef d’Ă©tat-major indien Bipin Rawat a moquĂ© le « bluff nuclĂ©aire » d’Islamabad, s’attirant une rĂ©ponse acide du chef de la diplomatie pakistanaise Khawaja Asif.

A Islamabad, la crainte de « l’escalade » est rĂ©elle au sein de la communautĂ© diplomatique Ă©trangère.

Aucun pays ne se risque pourtant Ă aborder le sujet, sur lequel l’ONU reste muette, malgrĂ© la prĂ©sence depuis 1948 d’une mission d’observateurs des deux cĂ´tĂ©s de la frontière.

« Ce n’est pas la question du Cachemire qui est en jeu, c’est la stabilitĂ© de la rĂ©gion », observe un diplomate occidental, qui se dĂ©sespère d’une « situation inextricable » figĂ©e par la menace nuclĂ©aire et le refus du monde entier de se brouiller avec l’Inde et son milliard de consommateurs.

« Dans un tel contexte, estime-t-il, la communautĂ© internationale sait que moins elle fera de bruit sur le Cachemire, moins il y aura de morts. »

burs-jf/ahe/neo